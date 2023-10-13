skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Некоторые причины ксеростомии

Причина

Примеры

Лекарственные препараты

Антихолинэргические

Антидепрессанты

Антиэметики

Антигистаминные препараты

Нейролептики

Спазмолитики

Анксиолитики

Рекреационный/запрещенный

Конопля

Метамфетамины

Табак

Другое

Антигипертензивные препараты

Противоопухолевые препараты (химиотерапевтические средства)

Антипаркинсонические препараты

Бронходилататоры

Противоотечные препараты

Диуретики

Гидроморфон, метадон и другие опиоиды

Системные заболевания

Амилоидоз

Сахарный диабет

ВИЧ-инфекция

Проказа

Саркоидоз

Синдром Шегрена

Туберкулез

Другое

Чрезмерное дыхание через рот

Травма головы и шеи

Лучевая терапия

Вирусные инфекции

По этим темам