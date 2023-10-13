Некоторые причины ксеростомии
Причина
Примеры
Лекарственные препараты
Антихолинэргические
Антидепрессанты
Антиэметики
Антигистаминные препараты
Нейролептики
Спазмолитики
Анксиолитики
Рекреационный/запрещенный
Конопля
Метамфетамины
Табак
Другое
Антигипертензивные препараты
Противоопухолевые препараты (химиотерапевтические средства)
Антипаркинсонические препараты
Бронходилататоры
Противоотечные препараты
Диуретики
Гидроморфон, метадон и другие опиоиды
Системные заболевания
―
Амилоидоз
Сахарный диабет
ВИЧ-инфекция
Проказа
Саркоидоз
Синдром Шегрена
Туберкулез
Другое
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Чрезмерное дыхание через рот
Травма головы и шеи
Лучевая терапия
Вирусные инфекции