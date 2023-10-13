Некоторые причины кровотечения на поздних сроках беременности
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Отхождение слизистой пробки с кровью, слабое кровотечение
Болезненные, регулярные сокращения матки с раскрытием и сглаживанием шейки матки
Жизненные показатели матери и серия гинекологических осмотров в динамике
Мониторинг частоты сердечных сокращений плода
Темная, со сгустками или ярко-красная кровь, кровотечение может быть профузным; у некоторых женщин перед родами кровотечение незначительное или отсутствует (скрытый разрыв)
Болезненная матка, часто напряженная при сокращениях
Иногда гипотензия у матери
Признаки дистресс-синдрома плода (брадикардия или длительная децелерация,брадикардия на высоте сокращения матки, синусоидная модель)
Жизненные показатели матери и гинекологический осмотр
Мониторинг частоты сердечных сокращений плода
Развернутый общий анализ крови, коагуляционные тесты
Часто ультрасонография, хотя она не очень чувствительна
Внезапное безболезненное влагалищное кровотечение с ярко-красной кровью и минимальной болезненностью матки или ее отсутствием
Часто низко расположенная плацента, обнаруженная на ранних сроках беременности во время плановой скрининговой ультрасонографии
ПРИМЕЧАНИЕ: ЦИФРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ НЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ.
Общий анализ крови
Ультразвуковое исследование
Безболезненное влагалищное кровотечение с нестабильным состоянием плода, но нормальным состоянием у матери
Часто симптомы родов
Иногда подозрение основано на результатах рутинной скрининговой ультрасонографии
Трансвагинальная ультрасонография с цветной допплерографией
Сильная боль в брюшной области, чувствительность, прекращение схваток, часто потеря тонуса матки
Влагалищное кровотечение от слабого до умеренного
Брадикардия или отсутствие сердцебиения у плода
Тахикардия у матери
Изменение степени вставления предлежащей части плода в малый таз
Обычно в анамнезе имеется предшествующее кесарево сечение или другие операции на матке
Клиническое подозрение, основанное на характерных симптомах и признаках
Экстренное родоразрешение путем кесарева сечения
* Анализ тревожных симптомов у всех беременных должен включать оценку жизненных показателей матери, ее физикальное обследование и оценку состояния плода с помощью мониторинга частоты сердцебиений плода или УЗИ.