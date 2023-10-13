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Некоторые причины кровотечения на поздних сроках беременности

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм*

Родоразрешение

Отхождение слизистой пробки с кровью, слабое кровотечение

Болезненные, регулярные сокращения матки с раскрытием и сглаживанием шейки матки

Жизненные показатели матери и серия гинекологических осмотров в динамике

Мониторинг частоты сердечных сокращений плода

Отслойка плаценты

Темная, со сгустками или ярко-красная кровь, кровотечение может быть профузным; у некоторых женщин перед родами кровотечение незначительное или отсутствует (скрытый разрыв)

Болезненная матка, часто напряженная при сокращениях

Иногда гипотензия у матери

Признаки дистресс-синдрома плода (брадикардия или длительная децелерация,брадикардия на высоте сокращения матки, синусоидная модель)

Жизненные показатели матери и гинекологический осмотр

Мониторинг частоты сердечных сокращений плода

Развернутый общий анализ крови, коагуляционные тесты

Часто ультрасонография, хотя она не очень чувствительна

Предлежание плаценты

Внезапное безболезненное влагалищное кровотечение с ярко-красной кровью и минимальной болезненностью матки или ее отсутствием

Часто низко расположенная плацента, обнаруженная на ранних сроках беременности во время плановой скрининговой ультрасонографии

ПРИМЕЧАНИЕ: ЦИФРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ НЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ.

Общий анализ крови

Ультразвуковое исследование

Предлежание сосудов

Безболезненное влагалищное кровотечение с нестабильным состоянием плода, но нормальным состоянием у матери

Часто симптомы родов

Иногда подозрение основано на результатах рутинной скрининговой ультрасонографии

Трансвагинальная ультрасонография с цветной допплерографией

Разрыв матки

Сильная боль в брюшной области, чувствительность, прекращение схваток, часто потеря тонуса матки

Влагалищное кровотечение от слабого до умеренного

Брадикардия или отсутствие сердцебиения у плода

Тахикардия у матери

Изменение степени вставления предлежащей части плода в малый таз

Обычно в анамнезе имеется предшествующее кесарево сечение или другие операции на матке

Клиническое подозрение, основанное на характерных симптомах и признаках

Экстренное родоразрешение путем кесарева сечения

* Анализ тревожных симптомов у всех беременных должен включать оценку жизненных показателей матери, ее физикальное обследование и оценку состояния плода с помощью мониторинга частоты сердцебиений плода или УЗИ.

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