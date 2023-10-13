Некоторые причины кровотечения во втором или третьем триместре беременности
Причина
Факторы риска
Артериальная гипертензия
Возраст > 35 лет
Многоплодная беременность
Курение
Кокаин
Отслойка плаценты в анамнезе
Физические повреждения
Предыдущее кесарево сечение
Многочисленные роды
Многоплодная беременность
Предлежание плаценты при предыдущих беременносях
Возраст > 35 лет
Курение
экстракорпоральное оплодотворение
Плацента низко расположена
Двудольнаяя плацента, дополнительная доля плаценты
Многоплодную беременность
экстракорпоральное оплодотворение
Предыдущее кесарево сечение
Любые предшествующие хирургические вмешательства на матке
Возраст > 30
Инфекционные поражения матки в анамнезе
Индукция родов
Травма (например, огнестрельное ранение)
многоплодные роды (рождение 5 и более жизнеспособных плодов);
Патологии матки
Многоплодную беременность
Короткий интервал между беременностями
Спектр приращения плаценты