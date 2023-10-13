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Некоторые причины кровотечения во втором или третьем триместре беременности

Некоторые причины кровотечения во втором или третьем триместре беременности

Причина

Факторы риска

Отслойка плаценты

Артериальная гипертензия

Возраст > 35 лет

Многоплодная беременность

Курение

Кокаин

Отслойка плаценты в анамнезе

Физические повреждения

Предлежание плаценты

Предыдущее кесарево сечение

Многочисленные роды

Многоплодная беременность

Предлежание плаценты при предыдущих беременносях

Возраст > 35 лет

Курение

экстракорпоральное оплодотворение

Предлежание сосудов

Плацента низко расположена

Двудольнаяя плацента, дополнительная доля плаценты

Многоплодную беременность

экстракорпоральное оплодотворение

Разрыв матки

Предыдущее кесарево сечение

Любые предшествующие хирургические вмешательства на матке

Возраст > 30

Инфекционные поражения матки в анамнезе

Индукция родов

Травма (например, огнестрельное ранение)

многоплодные роды (рождение 5 и более жизнеспособных плодов);

Патологии матки

Многоплодную беременность

Короткий интервал между беременностями

Спектр приращения плаценты

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