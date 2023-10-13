Некоторые причины кислородной недостаточности
Механизм
Примеры
Нарушения вентиляции
Снижение дыхательной функции
Ухудшение психического состояния (например, вызванногочерепно-мозговой травмой, гиперседацией, сепсисом, шоком или инсультом)
Дыхательная обструкция
Бронхоспазм
Смещение эндотрахеальной трубки
Закупорка дыхательных путей или эндотрахеальной трубки слизью
Сильная боль в груди и/или животе
Операции на грудной или брюшной полости
Нарушения оксигенации
Патология органов дыхания
Острый респираторный дистресс-синдром
Ателектаз, пневмония, пневмоторакс, легочная эмболия, легочная контузия, аспирационный пневмонит
Внелегочные причины
Перегрузки лекарственными жидкостями
Сердечная недостаточность (например, в связи с обострениемосновного заболевания или острого инфаркта миокарда)