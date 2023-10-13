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Некоторые причины кислородной недостаточности

Механизм

Примеры

Нарушения вентиляции

Снижение дыхательной функции

Ухудшение психического состояния (например, вызванногочерепно-мозговой травмой, гиперседацией, сепсисом, шоком или инсультом)

Дыхательная обструкция

Бронхоспазм

Смещение эндотрахеальной трубки

Закупорка дыхательных путей или эндотрахеальной трубки слизью

Сильная боль в груди и/или животе

Переломы ребер

Операции на грудной или брюшной полости

Нарушения оксигенации

Патология органов дыхания

Острый респираторный дистресс-синдром

Ателектаз, пневмония, пневмоторакс, легочная эмболия, легочная контузия, аспирационный пневмонит

Внелегочные причины

Перегрузки лекарственными жидкостями

Сердечная недостаточность (например, в связи с обострениемосновного заболевания или острого инфаркта миокарда)

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