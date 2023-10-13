Некоторые причины кашля у детей
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Острое
Бактериальный трахеит (редко)
Продромальный период, сходный по проявлениям с инфекциями верхних отделов респираторного тракта, стридор, лающий кашель, высокая температура, расстройство дыхания, токсические реакции, гнойные выделения
Переднезадняя и боковая рентгенограммы шеи
Возможно, бронхоскопия
Ринорея, тахипноэ, хрипы, потрескивания, ретракции, жжение в носу, возможна послекашлевая рвота
У младенцев до 24 месяцев; наиболее распространены среди 3-6 месячных детей
Клиническая оценка
Иногда – рентгенография органов грудной клетки
Иногда мазок из носа для экспресс-анализа для выявления вирусного антигена или ПЦР или вирусной культуры
Лихорадка, заложенность носа и ринорея, боль в горле, стеснение в груди, тахипноэ, визинг, хрипы, гипоксия
Клиническая оценка
Экспресс-тестирование для выявления вирусного антигена или ПЦР
Иногда – рентгенография органов грудной клетки
Продромальный период, по проявлениям сходный с инфекциями верхних отделов респираторного тракта, лающий кашель (усиливающийся ночью), стридор, жжение в носу, ретракции, тахипноэ
Клиническая оценка
Иногда переднезадняя и боковая рентгенограммы шеи
Воздействие табачного дыма, духов или примесей из внешней среды
Клиническая оценка
Эпиглоттит (редко)
Внезапное начало, высокая лихорадка, раздражительность, выраженное беспокойство, стридор, расстройства дыхания, слюнотечение, токсические проявления
Если пациент в стабильном состоянии и клиническое подозрение низкое, требуется проведение рентгенографии шеи сбоку
В противном случае, проводят оценку в операционной, с использованием прямой ларингоскопии
Инородное тело
Внезапное появление кашля и/или удушья
Первоначально лихорадка отсутствует
При инфекции верхних дыхательных путей продромальный период отсутствует
Рентгенография грудной клетки (на вдохе и на выдохе)
В некоторых случаях – бронхоскопия
Пневмония (вирусная, бактериальная)
Вирусные: продромальный период инфекций верхних отделов респиратоного тракта, лихорадка, хрипы, стаккато-подобный или приступообразный кашель, возможно болезненность мышц или плевритическая боль
Возможно усиленное дыхание, диффузные сухие и влажные хрипы, или свистящее дыхание
Бактериальные: Лихорадка, больезненный внешний вид, боль в груди, одышка, возможны боли в животе или рвота
Признаки фокальной консолидации, включая локализованные сухие и влажные хрипы, ослабленное дыхание, эгофония и притупление перкуторного звука
Рентгенография грудной клетки
Кашель в начале сна или утром с пробуждением
Иногда выделения из носа, заложеность; боль по обе стороны от носа; боль в области лба, верхней челюсти, зубах, или между глазами; головная боль и боль в горле
Клиническая оценка
Иногда КТ
Ринорея, красная отечная слизистая оболочка носа, возможна лихорадка и боль в горле, фиброзно-кистозная цервикальная аденопатия (много мелких безболезненных узлов)
Клиническая оценка
Хронический*
Поражение дыхательных путей (трахеомаляция, трахеопищеводный свищ)
Трахеомаляция: Врожденный стридор или лающий кашель, возможен респираторный дистресс
Трахеоэзофагеальная фистула: В анамнезе многоводие (если оно сопровождается атрезией пищевода), кашель или дыхательная недостаточность при кормлении, рецидивирующие пневмонии
Трахеомаляция: Рентгеноскопия дыхательных путей и/или бронхоскопия
Трахеоэзофагеальная фистула: попытка установки катетера в желудок (помогает при диагностике трахеоэзофагеальной фистулы с атрезией пищевода)
Рентгенография грудной клетки
Рентгеноконтрастные исследования, в том числе эзофагография
Бронхоскопия и эндоскопия
Интермиттирующие эпизоды кашля при нагрузке, попадании аллергенов, на изменения погоды или инфекции верхних отделов респираторного тракта
Ночной кашель
Семейный анамнез астмы
Экзема или аллергический ринит в анамнезе
Клиническая оценка
Испытание противоастматических препаратов
Исследование функции легких
Атипичная пневмония (вызванная микоплазмами, Chlamydia)
Постепенное начало заболевания
Головная боль, недомогание, боли в мышцах
Возможна боль в ушах, ринит и боль в горле
Возможны хрипы и влажные хрипы
Постоянный отрывистый кашель
Рентгенография грудной клетки
Проведение полимеразной цепной реакции
Врожденные дефекты легких (например, врожденная аденоматозная мальформация)
Несколько случаев пневмонии в одной и той же части легких
Рентгенография грудной клетки
Иногда КТ или МРТ
В анамнезе мекониевая непроходимость кишечника, рецидивирующие пневмонии или свистящее дыхание, задержка в развитии, зловонный стул, синдром барабанных палочек или цианоз ногтевых пластинок
Потовый тест на хлориды
Молекулярная диагностика с прямым анализом мутаций
Инородное тело
В анамнезе острое начало кашля и удушье, с последующим периодом постоянного кашля
Возможное развитие лихорадки
При инфекции верхних дыхательных путей продромальный период отсутствует
Наличие небольших объектов или игрушек около ребенка
Рентгенография грудной клетки (на вдохе и на выдохе)
Бронхоскопия
Гастроэзофагеальный рефлюкс
У детей младенческого и младшего возраста: в анамнезе срыгивание после кормления, раздражительность при кормлении, напряжение и выгибание спины "дугой" (синдром Сандифера), задержка развития, повторяющиеся хрипы или пневмонии (см. Гастроэзофагеальный рефлюкс у детей младенческого возраста)
У детей старшего возраста и подростков: боль в груди или изжога после еды и в положении лежа, ночной кашель, свистящее дыхание, охриплость, неприятный запах изо рта, тошнота, боль в животе, отрыжка (см. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь)
Младенцы: Клиническое исследование
Иногда обследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта для определения анатомии
Исследование H2блокаторов или ингибиторов протонной помпы
Возможно эзофагеальное определение рН и зондовое определение импеданса
Дети старшего возраста: Клиническая оценка
Исследование H2блокаторов или ингибиторов протонной помпы
Возможно эндоскопия
Коклюш или паракоклюш
1-2 недельная катаральная фаза с легкими симптомами инфекции верхних отделов респиратоноготракта, прогрессирующий приступообразный кашель, трудности при еде, эпизоды апноэ у детей раннего возраста, судорожный шумный вдох у детей старшего возраста, рвотные позывы после сильного приступа кашля
Интраназальная проба для посева на бактериальную культуру и полимеразная цепная реакция
Аллергический ринит с опстназальным затеком
Головная боль, зуд в глазах, боль в горле, бледность носовых раковин, зернистость задней стенки глотки, аллергии, ночной кашель
Проба с антигистаминными препаратами и/или интраназальными кортикостероидами
Возможно проба с ингибитором лейкотриена
Постреспираторные инфекции мочевыводящих путей
Респираторная инфекция с последующим стойким, отрывистым кашлем
Клиническая оценка
Первичной цилиарной дискинезии
В анамнезе повторные инфекции верхних (средний отит, синусит) и нижних (пневмония) дыхательных путей
Рентгенография грудной клетки
Рентгенография носовых пазух или КТ
КТ органов грудной клетки
Микроскопическое исследование живых тканей (как правило из пазух носа или слизистой дыхательных птей) для выявления аномалий ресничек
Психогенный кашель
Стойкий лающий кашель, возможно, выраженный во время занятий и отсутствующий во время игры и в ночное время
Нет лихорадки или других симптомов
Клиническая оценка
Анамнез или риск заражения
Иммунодефицит
Иногда лихорадка, озноб, ночные поты, увеличение лимфатических узлов, потеря веса
Туберкулиновая кожная проба (PPD) (очищенный белковый дериват)
Посев мокроты (или посев утреннего содержимого желудка для детей < 5 лет)
Анализ активности гамма-интерферона (особенно, если есть вакцинация против бациллы Кальметта-Герена [БЦЖ] в анамнезе)
Рентгенография грудной клетки
*Всем пациентам требуется проведение рентгенографии грудной клетки, когда у них впервые выявляют хронический кашель.
ПЦР = полимеразная цепная реакция; ИВДП = инфекция верхних дыхательных путей.