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Некоторые причины и факторы риска мертворождения

Тип

Примеры

Со стороны матери

Преэклампсия или эклампсия

Травма

Приобретенные тромботические нарушения

Сахарный диабет, если он неконтролируемый

Заболевания щитовидной железы

Морбидное ожирение (индекс массы тела [ИМТ] ≥ 40 кг/м2)

Злоупотребление психоактивными веществами

Курение табака

Сепсис

Негроидная раса

Возраст (подростки или ≥ 35 лет)

Осложнения со стороны плаценты

Отслойка плаценты

Хориоамнионит

Кровотечение

Трансфузия между двумя близнецами

Патология пуповины (выпадение, узлы)

Маточно-плацентарная сосудистая недостаточность

Предлежание сосудов

Осложнения со стороны плода

Хромосомные нарушения

Моногенные нарушения

Врожденные пороки развития (в частности, сердца или мозга)

Аллоиммунная тромбоцитопения

Аллоиммунная или наследственная анемия плода

Неиммунная водянка плода

Многоплодная беременность

Инфекция

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