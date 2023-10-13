Некоторые причины и факторы риска мертворождения
Тип
Примеры
Со стороны матери
Травма
Приобретенные тромботические нарушения
Сахарный диабет, если он неконтролируемый
Морбидное ожирение (индекс массы тела [ИМТ] ≥ 40 кг/м2)
Злоупотребление психоактивными веществами
Негроидная раса
Возраст (подростки или ≥ 35 лет)
Осложнения со стороны плаценты
Кровотечение
Трансфузия между двумя близнецами
Патология пуповины (выпадение, узлы)
Маточно-плацентарная сосудистая недостаточность
Осложнения со стороны плода
Моногенные нарушения
Врожденные пороки развития (в частности, сердца или мозга)
Аллоиммунная тромбоцитопения
Аллоиммунная или наследственная анемия плода
Неиммунная водянка плода
Многоплодная беременность
Инфекция