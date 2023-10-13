Некоторые причины зубной боли
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Периапикальный абсцесс
Постоянная боль, которая ухудшается при жевании или кусании
Обычно точная идентификациявовлеченного зуба у пациента
Зуб чувствительный при перкуссии (постукивание с металлическим зондом или языковой лопаткой)
Иногда заметен флуктуирующий отек слизистой оболочки над пораженным корнем, болезненный отек прилегающей щеки и/или губы
Стоматологическая оценка
Апикальный периодонтит
Симптомы и результаты физикального осмотра аналогичны симптомам апикального абсцесса, но менее выражены и без отека над корнем.
Стоматологическая оценка
Кариес (чувствительность дентина)
Боль после воздействии (например, горячим, холодным, сладкими пищевыми продуктами или напитками, при чистке зубов)
Боль изолирована в одном зубе и обычно прекращается при удалении стимула
Обычно видимые кариозные поражения или поверхность корня подвергаются воздействию рецессии десен или истиранию
Стоматологическая оценка
Неполный перелом коронки живого зуба
Острая боль, возникающая при ударе при жевании
Выраженная чувствительность к холоду
Стоматологическая оценка
Необратимый пульпит
Боль без стимуляции, сохраняющаяся боль после стимуляции или обе
Иногда трудно определить пораженный зуб
Стоматологическая оценка
Перикоронит вызван прорезыванием или частичным сдавлением 3-го моляра (зуба мудрости)
Постоянная тупая боль, особенно при жевании
Воспаление вокруг зуба мудрости нижней челюсти, иногда с гнойным дренажом
Может развиться тризм, ограничивающий открытие рта
Стоматологическая оценка
Повреждение пульпы, вызванное травмой
Изменение цвета зубов (может произойти через много лет после повреждения)
Может привести к развитию апикального абсцесса
Стоматологическая оценка
Реверсивный пульпит
Сходен с кариесом, но трудно идентифицировать вовлеченный зуб
Стоматологическая оценка
Многие жевательных зубов верхней челюяти (например, моляры, премоляры) чувствительны при жевании и перкуссии
Боль при смене положения, особенно при опускании головы (например, при завязывании шнурков).
Часто выделения из носа и болезненность при перкуссии над пораженным синусом
КТ синуса
Стоматологическая оценка, если синусит не выявлен
Прорезывание зубов
Дискомфорт и нервозность во время прорезывания зубов у детей раннего возраста
Слюнотечение является обычным признаком, жевание вещей (например, спинку детской кроватки)
Клиническая оценка
Вертикальный перелом корня
Зуб, который мобильный и эксклюзивно чувствительный к прикосновению
Изолированное исследование глубих слоев пародонта
Выявление характеристики "J" на рентгене
Стоматологическая оценка
*Стоматологическая оценка влечет за собой направление к стоматологу для обследования и, как правило, проведения стоматологической рентгенографии.