Некоторые причины заболеваний периферической нервной системы
Локализация
Тип
Примеры
Мотонейрон*
Наследственные
Спинальная мышечная атрофия 0–4 типа
Приобретенное, острое
Полиомиелит, инфекции, вызванные вирусом Коксаки и другими энтеровирусами (встречаются редко), инфицирование вирусом Западного Нила
Приобретенное, хроническое
Боковой амиотрофический склероз, паранеопластический синдром, постполиомиелитический синдром, прогрессирующий бульбарный паралич
Нервный корешок
Наследственные
Приобретенные
Грыжа межпозвоночного диска, инфекции, метастатический рак, спинальный фораминальный стеноз, травма
Сплетение
Приобретенные
Острый неврит плечевого нерва, аутоиммунные расстройства, сахарный диабет, гематома, локальные опухоли (например, шваннома), метастатическая злокачественная опухоль, нейрофиброматоз (редко), тракции во время родов, тяжелая травма, лучевая терапия
Периферический нерв
Ущемление
Туннельный запястный синдром, кубитальный туннельный синдром, паралич лучевого нерва, паралич малоберцового нерва, синдром предплюсневого канала
Наследственные и приобретенные во взрослом возрасте невропатии, наследственные сенсорные и двигательные невропатии (например, болезнь Шарко-Мари-Тута), наследственные сенсорные и вегетативные невропатии
Инфекционные
Гепатит С, опоясывающий лишай, ВИЧ-инфекция, болезнь Лайма, сифилис, SARS-CoV-2
В развивающихся странах: дифтерия, проказа, паразитарные инфекции
Воспалительные
Хронические воспалительные демиелинизирующие полирадикулонейропатии, синдром Гийена-Баррé и их разновидности
Ишемический
Инфаркт бедренного нерва (диабетическая амиотрофия), васкулит, вызывающий множественную мононевропатию (множественный мононеврит)
Токсико-метаболический
Амилоидоз, сахарный диабет, диспротеинемическая нейропатия, хроническое чрезмерное употребление алкоголя в сочетании с недостаточностью питания (в частности, дефицит витаминов группы В), нейропатия отделения интенсивной терапии, лейкодистрофии (редко), почечная недостаточность, токсины (например, мышьяк, свинец, ртуть, таллий, медикаменты для химиотерапии, запрещенные вещества, токсическое действие пиридоксина)
Различны
Ботулизм у детей раннего возраста, врожденная миастения (очень редко), синдром Итона-Ламберта, миастения гравис, токсические или медикаментозные дисфункции нервно-мышечных синапсов (например, из-за воздействия инсектицидов или нервно-паралитического газа, аномально высокого уровня магния, или использования нервно-мышечных блокаторов)
Мышечное волокно
Дистрофии
Дистальная мышечная дистрофия (поздняя дистальная наследственная миодистрофия, редко), мышечная дистрофия Дюшенна и связанные с ней дистрофии, фасцио-лопаточно-плечевая мышечная дистрофия, тазово-плечевая мышечная дистрофия, окулофаренгиальная дистрофия (редко)
Каналопатии (миотоническое)
Семейный периодический паралич, врожденная миотония (болезнь Томсена), миотоническая дистрофия (болезнь Штейнерта)
Врожденные
Болезнь центрального стержня, центронуклеарная миопатия, немалиновая миопатия (редко)
Эндокринная патология
Акромегалия, синдром Кушинга, сахарный диабет, гипотиреоз, тиреотоксическая миопатия
Воспалительные
Инфекция (чаще вирусная, чем бактериальная), полимиозит и дерматомиозит
Метаболическое
Недостаточность кислой мальтазы, алкоголизм, дефицит карнитина, нарушение обмена гликогена и липидного обмена (редко), гипокалиемия, токсины (например, алкоголь, статины, кориткостероиды, зидовудин)
* Болезни периферических мотонейронов (например, спинальные мышечные атрофии) в принципе поражают ЦНС, т.к. тело мотонейрона (клетки переднего рога) находится в спинном мозге.
ЦНС = центральная нервная система, ОИТ = отделение интенсивной терапии