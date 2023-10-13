Некоторые причины диареи у детей
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Острое
Антибиотики (например, антибиотики широкого спектра действия, множество одномовременно назначаемых антибиотиков)
Временное отношение начала диареи и приема антибиотиков
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Бактерии (например, Campylobacter, Clostridioides difficile (ранее Clostridium difficile, Escherichia coli [могут вызвать гемолитико-уремический синдром], Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica)*
Лихорадка, кровавый стул, боль в животе
Возможно, петехии или бледность (у больных с гемолитико-уремическим синдромом)
В анамнезе контакт с животными (E. coli) или рептилиями (Salmonella)
В анамнезе потребелние недостаточно приготовленной пищи (Salmonella)
Недавнее (< 2 месяцев) применение антибиотиков (C. difficile)
Вспышки в детском саду-яслях
Посев кала
Наличие лейкоцитов в фекалиях
Если у пациента болезненный вид, общий анализ крови, исследование функции почек, посев крови
Если пациент недавно принимал антибиотики, стул исследуют на наличие токсина C. difficile
Аллергия на пищевые продукты или пищевое отравление
Аллергия: уртикарная сыпь, отек губ, боль в животе, рвота, диарея, затрудненное дыхание, возникающее в течение от нескольких минут до нескольких часов после еды
Отравление: тошнота, рвота, боль в животе, диарея через несколько часов после приема зараженной пищи
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Паразиты (например, Giardia intestinalis [lamblia],Cryptosporidium parvum) *
Вздутие и спазмы живота, зловонный стул, анорексия
Возможны путешествия, использование контаминированных источников воды в анамнезе
Микроскопическое исследование кала на яйца и паразиты
Тест на определение антигена в кале или ПЦР
Вирусы (например, астровирусы, кальцивирусы, кишечные аденовирусы, ротавирусы)*
< 5 дней диареи без крови
Часто рвота
Возможно, лихорадка
Контакт с инфицированными людьми
Соответствующий сезон для заражения
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Хронический
Задержка отхождения стула > 48 часов после рождения
Возможно, давно беспокоящие запоры в анамнезе
Желчная рвота, вздутие живота, болезненный внешний вид
Рентгенография органов брюшной полости
Ирригография с барием
Ректальная биопсия
Резекция кишечника в анамнезе (например, по поводу некротического энтероколита, заворота, или болезни Гиршпрунга)
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Вздутие живота, газы, неудержимая диарея
Диарея после употребления молочных продуктов
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Иногда водородный дыхательный тест
Иногда, тест на наличие восстанавливающих веществ в кале (для проверки на углеводы) и рН стула (< 6,0 указывает на наличие углеводов в кале)
Непереносимость белка коровьего молока (аллергия на молочный белок)
Рвота
Диарея или запор
Примесь крови в кале
Анальные трещины
Задержка роста и недостаточная прибавка в весе (ранее известная как гипотрофия).
Симптомы исчезают при исключении белка коровьего молока
Иногда эндоскопия или колоноскопия
Чрезмерное потребление сока
Наличие в анамнезе чрезмерного употребления сока или употребления сладких напитков (> 120–180 мл [4–6 унций] в день)
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Хроническая неспецифическая диарея детского возраста (детская диарея)
Возраст 6 месяцев –5 лет
Жидкий стул 3-10 раз в день, как правило, днем, во время бодрствования, а иногда и сразу после еды
Иногда в кале видна непереваренная пища
Нормальный рост, прибавка в весе, активность и аппетит
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Иммунодефицит (например, ВИЧ-инфекция, дефицит IgA или недостаточность IgG)
Повторные инфекции кожи, дыхательных путей или ЖКТ в анамнезе
Потеря веса или плохая прибавка в весе
Тест на ВИЧ
Общий анализ крови
Уровень иммуноглобулинов
Воспалительные заболевания кишечника (eg, Болезнь Крона, язвенный колит)
Кровавый стул, спастические боли в животе, похудание, анорексия
Возможно артрит, изъязвление слизистой оболочки рта, поражения кожи, трещины прямой кишки
Колоноскопия
Эозинофильный гастроэнтерит
Боль в животе, тошнота, рвота, потеря веса
Общий анализ крови для определения эозинофилии в периферической крови
Иногда уровень IgE
Эндоскопия и/или колоноскопия
Целиакия (глютеновая энтеропатия)
Появление симптома после введения в рацион пшеницы (как правило, после 4-6 месяцев)
Отставание в росте и развитии
Периодические боли в животе
Вздутие
Диарея или запор
Общий анализ крови
Серологический скрининг на целиакию (антитела IgA к тканевой трансглутаминазе)
Эндоскопия двенадцатиперстной кишки с биопсией
Отставание в росте и развитии
Повторные эпизоды пневмонии или хрипов
Маслянистый, с неприятным запахом стул
Вздутие живота, газы
72-часа экскреция жира с фекалиями
Потовый тест
Генетические тесты
Иногда псориазоподобная сыпь, ангулярный стоматит
Уровни цинка
Твердый стул в анамнезе
Недержание кала
Рентгенография органов брюшной полости
* Может также вызвать хроническую диарею.
ПЦР = полимеразная цепная реакция.