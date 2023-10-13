Некоторые причины гирсутизма
Причины
Примеры
Нарушения работы надпочечников
Опухоль надпочечников
Гиперплазия надпочечников (врожденная или с поздним началом)
Андрогенные препараты
Анаболические стероиды (включая даназол)
Оральные и другие контрацептивы с высокой дозой прогестерона
Эктопическая секреция гормонов
Рак легких и карциноидные опухоли (эктопическая секреция АКТГ)
Хориокарциномы (человеческий хорионический бета-гонадотропин)
Наследственный гирсутизм
Может быть вторичным из-за к семейной повышенной реакции органов-мишеней на нормальный уровень андрогенов в плазме
Нарушения функций яичников
Диффузная гиперплазия тека-клеток граафова пространства яичников
Заболевания гипофиза
Препараты, вызывающие гиперпролактинемию