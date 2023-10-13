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Некоторые причины гирсутизма

Причины

Примеры

Нарушения работы надпочечников

Опухоль надпочечников

Гиперплазия надпочечников (врожденная или с поздним началом)

Синдром Кушинга

Андрогенные препараты

Анаболические стероиды (включая даназол)

Оральные и другие контрацептивы с высокой дозой прогестерона

Эктопическая секреция гормонов

Рак легких и карциноидные опухоли (эктопическая секреция АКТГ)

Хориокарциномы (человеческий хорионический бета-гонадотропин)

Наследственный гирсутизм

Может быть вторичным из-за к семейной повышенной реакции органов-мишеней на нормальный уровень андрогенов в плазме

Нарушения функций яичников

Диффузная гиперплазия тека-клеток граафова пространства яичников

Опухоли яичников

Синдром поликистозных яичников

Заболевания гипофиза

Акромегалия

Болезнь Кушинга

Препараты, вызывающие гиперпролактинемию

Пролактин-секретирующая аденома гипофиза

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