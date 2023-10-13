Некоторые причины гипоксии
Механизм
Примеры
Нарушения вентиляции
Снижение дыхательной функции
Ухудшение психического состояния (например, вызванногочерепно-мозговой травмой, гиперседацией, сепсисом, шоком или инсультом)
Дыхательная обструкция
Бронхоспазм
Смещение эндотрахеальной трубки
Закупорка дыхательных путей или эндотрахеальной трубки слизью
Ограниченная подвижность грудной стенки
Измененная механика дыхания вследствие травмы или щажения из-за боли от:
Нарушения оксигенации
Патологии органов дыхания
Острый респираторный дистресс-синдром
Ателектаз, пневмония, пневмоторакс, легочная эмболия, легочная контузия, аспирационный пневмонит
Внелегочные причины
Перегрузки лекарственными жидкостями
Сердечная недостаточность (например, в связи с обострениемосновного заболевания или острого инфаркта миокарда)