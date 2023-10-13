Некоторые причины вторичного и атипичного паркинсонизма
Причина
Примечания
Нейродегенеративные заболевания
Комплекс острова Гуам: боковой амиотрофический склероз-паркинсонизм-деменция
Незначительный эффект от применения противопаркинсонических лекарственных препаратов
Кортикобазальная дегенерация
Асимметричное начало, как правило, после 60 лет
Характеризуется наличием симптомов корковой дисфункции и признаков поражения базальных ядер, часто в сочетании с апраксией, дистонией, миоклониями и синдром чужой конечности (движения в конечности, не поддающиеся произвольному контролю пациентом)
Вызывает неподвижность примерно через 5 лет и смерть через 7-10 лет в зависимости от причины
Незначительный эффект от применения противопаркинсонических лекарственных препаратов
Различные варианты деменции (например, болезнь Альцгеймера, лобно-височная деменция, сцепленная с хромосомой 17, деменция с тельцами Леви)
Паркинсонизму часто предшествует деменция, обычно со следующими проявлениями:
Может сопровождаться стремительно прогрессирующими вегетативными нарушениями (ортостатическое головокружение, недержание мочи или кала)
Может сопровождаться стремительно прогрессирующими мозжечковыми нарушениями
Может включать тяжелые проявления паркинсонизма, как правило, со слабым ответом на леводопу
Может включать пирамидальные признаки
Часто приводит к раннему появлению падений и постуральных нарушений
Незначительный эффект от применения противопаркинсонических лекарственных препаратов
Манифестирует с изменения походки и постуральных нарушений
В классической форме вызывает прогрессирующий офтальмопарез, начинающийся, как правило, с пареза взора вниз
Незначительный эффект от применения противопаркинсонических лекарственных препаратов
Спиноцеребеллярные атаксии (обычно типа 1, 2 или 3)
Обычно сначала проявляется нарушением равновесия и плохой координацией, но может иметь дополнительные классические симптомы (например, признаки поражения пирамидного тракта при типе 1, медленные саккады и полинейропатию при типе 2, паркинсонизм и дистонию при типе 3)
Незначительный эффект от применения противопаркинсонических лекарственных препаратов
Другие заболевания
Сосудистые заболевания головного мозга
Манифестируют мышечной ригидностью и брадикинезией или акинезией (акинетико-ригидный синдром) с преимущественным вовлечением нижних конечностей, что приводит к значительному изменению походки и симметричности развивающихся симптомов
Редко наблюдается ответ на противопаркинсонические препараты, а в случае положительного ответа могут потребоваться высокие дозы леводопы (не менее 1000 мг в день).
Опухоли головного мозга в области базальных ядер
Манифестируют гемипаркинсонизмом (т.е., ограничены на стороне тела, противоположной пораженной стороне)
Хроническая травматическая энцефалопатия (вследствие повторной черепно-мозговой травмы)
Характеризуется прогрессирующим паркинсонизмом, деменцией и аффективными расстройствами, включая суицидальные мысли
Ранее известная как деменция боксеров, но теперь распознаваемая у занимающихся различными видами контактного спорта и у солдат со взрывными травмами
Обычно характеризуется нормальным давлением СМЖ и вызвана различными механизмами (например, повышенной пульсацией СМЖ, снижением дренажа СМЖ [1])
Вызывает кальцификацию базальных ядер
Может вызывать паркинсонизм, хорею и атетоз
Вирусный энцефалит (например, энцефалит Западного Нила), инфекционный или аутоиммунный постинфекционный
Может вызывать транзиторный (в течение острого периода) или, реже, необратимый паркинсонизм (например, постэнцефалитический паркинсонизм после эпидемии летаргического энцефалита в 1915-1926 годах)
При постэнцефалитическом паркинсонизме наблюдаются насильственное запрокидывание головы и глаз (окулогирные кризы), иные дистонические проявления, а также вегетативные нарушения, депрессия и личностные изменения
Медицинские препараты
Может вызывать обратимый† паркинсонизм (лекарственный или фармакологический паркинсонизм)
Аналоги меперидина (N-MPTP)‡
Могут вызывать внезапный, необратимый паркинсонизм из-за примеси нелегально изготовленного меперидина
Встречается у лиц, употребляющих в/в наркотики
Метоклопрамид
Прохлорперазин
Резерпин (не доступен в США)
Препараты лития (при длительном применении)
Могут вызывать обратимый† паркинсонизм
Может быть дозозависимым или обусловленным предрасположенностью (факторы риска включают в себя пожилой возраст и женский пол)
Применение препаратов лития иногда вызывает нарушения функции мозжечка; такое может возникнуть у пациентов с серотонинергическим синдромом
Токсины
Отравление монооксидом углерода
Может вызывать необратимый паркинсонизм из-за внутреннего двустороннего некроза бледного шара
Метанол
При отравлении суррогатами алкоголя; может вызывать геморрагический некроз в области базальных ядер
Марганец
При хронической интоксикации может вызывать паркинсонизм в сочетании с дистонией и когнитивными нарушениями; характерной является петушиная походка§, а также T1-взвешенная гиперинтенсивность в лентикулярном ядре
Обычно есть связь с профессиональной деятельностью (например, у шахтеров или промышленных рабочих), но может быть результатом злоупотребления меткатиноном (метаболитом эфедрина), который, предположительно, вызывает форму отравления марганцем, о которой сообщалось у людей, употребляющих внутривенно наркотики и вводящих самостоятельно приготовленные препараты меткатинона.
*Расстройства речи могут включать в себя экспрессивную (небеглую первичную прогрессирующую) афазию или рецептивную (первичную прогрессирующую семантическую) афазию.
†При отмене препарата симптомы, как правило, регрессируют в течение нескольких недель, хотя могут сохраняться и несколько месяцев.
‡ N-МФТП образуется при неудачных попытках подпольного синтезирования меперидина для незаконного применения.
§ Особенности дистонического расстройства походки включают ходьбу на пальцах ног, согнутые локти и выпрямленный позвоночник.
ЦСЖ = цереброспинальная жидкость; N-MPTP = Nметил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин.