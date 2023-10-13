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Некоторые причины внезапной утраты слуха

Тип

Примеры

Идиопатический

Не используется

Является причиной в большинстве случаев

Явные причины

Острые инфекции (бактериальный менинигит, свинка, гепес)

Тяжелая травма шеи или головы (баротравма при погружении с формированием перилимфатической фистулы)

Ототоксические лекарственные препараты (например, аминогликозиды, ванкомицин, цисплатин, фуросемид, этакриновая кислота); эти препараты вызывают тугоухость преимущественно после длительного применения, но изредка могут вызывать и внезапную потерю слуха)*

Другие заболевания

Вестибулярная шваннома

Системные ревматические и аутоиммунные заболевания (например, синдром Когана, гранулематоз с полиангиитом)

Инсульт мозжечка

синдром Меньера

Рассеянный склероз

Сифилис, ВИЧ-инфекция

Эритроцитарные аномалии (например, серповидно-клеточная анемия)

Нарушения со стороны сосудов (например, вертебрально-базилярная недостаточность)

*Потеря слуха происходит через 1-2 дня.

Н/И = не используется

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