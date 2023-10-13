Некоторые причины внезапной утраты слуха
Тип
Примеры
Идиопатический
Не используется
Является причиной в большинстве случаев
Явные причины
Острые инфекции (бактериальный менинигит, свинка, гепес)
Тяжелая травма шеи или головы (баротравма при погружении с формированием перилимфатической фистулы)
Ототоксические лекарственные препараты (например, аминогликозиды, ванкомицин, цисплатин, фуросемид, этакриновая кислота); эти препараты вызывают тугоухость преимущественно после длительного применения, но изредка могут вызывать и внезапную потерю слуха)*
Другие заболевания
Системные ревматические и аутоиммунные заболевания (например, синдром Когана, гранулематоз с полиангиитом)
Инсульт мозжечка
Сифилис, ВИЧ-инфекция
Эритроцитарные аномалии (например, серповидно-клеточная анемия)
Нарушения со стороны сосудов (например, вертебрально-базилярная недостаточность)
*Потеря слуха происходит через 1-2 дня.
Н/И = не используется