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Некоторые причины боли в ≥ 5 суставах*

Причина

Проявления

Диагноз†

Острая ревматическая лихорадка

Сильная мигрирующая боль поражает главным образом крупные суставы в ногах, локтях и запястьях

Болезненность более выражена, чем отечность

Внесуставные проявления, такие как лихорадочное состояние, симптомы и признаки сердечной дисфункции, хорея, подкожные узелки и высыпания

Предыдущий стрептококковый фарингит

Специфические клинические критерии Джонса

Исследования на стрептококки группы А (такие, как посев, быстрый стрептококковый тест определение антистрептолизина O и титра антиДНКазы B)

ЭКГ и эхокардиография

Гемоглобинопатии (например, серповидно-клеточная анемия, талассемии)

Обычно боль ощущается в околосустваном пространстве, но иногда и собственно в суставах, иногда симметрично

Обычно у детей или молодых пациентов африканского или средиземноморского происхождения, часто с установленным диагнозом

Электрофорез гемоглобина

Синдромы гипермобильности (например, Элерса-Данло, Марфана, доброкачественная гипермобильность)

Полиартралгия, редко с артритом

Привычный подвывих сустава

Иногда увеличение гипоэластичности кожи

Как правило, отягощенный семейный анамнез по гипермобильности суставов

При синдромах Марфана и Элерса-Данло, возможной аневризме аорты в семейном анамнезе или при ее рассечении в молодом или среднем возрасте

Клиническая оценка

Иногда генетическое тестирование (для гипермобильных с синдромом Элерса-Данлоса отсутствует генный теста)

Инфекционный бактериальный (септический) артрит (чаще моноартикулярный)

Острый артрит с сильной болью и суставным выпотом

Иногда иммуносупрессия или факторы риска ИППП

Артроцентез

Инфекционные вирусные артриты (парвовирус В19, гепатит В, гепатит С, энтеровирус, краснуха, эпидемический паротит и ВИЧ)

Острый артрит

Как правило, наблюдаются менее выраженные симптомы боли в суставах и отечности, чем при инфекционном бактериальном артрите

Другие системные симптомы в зависимости от вируса (например, желтуха с гепатитом В, часто генерализованная лимфаденопатия с ВИЧ)

Серологический метод диагностики вирусных инфекций, если есть клинические показания (например, поверхностный антиген гепатита В и антитела IgM к ядру вируса гепатита В при подозрении на гепатит В)

Ювенильный идиопатический артрит

Симптомы заболеваний суставов, начало которых специфично для детского возраста

Манифестация таких заболеваний, как олигоартрит плюс увеит, или системной симптоматики (ювенильный ревматоидный артрит - лихорадочное состояние, кожные высыпания, лимфаденопатия, спленомегалия, плевральный и/или перикардиальный выпот)

Клиническая оценка

Антиядерные антитела, ревматоидный фактор и тестирование HLA-B27

Другие ревматические заболевания (например, синдром Шёгрена, аутоимунный миозит, ревматическая полимиалгия, системный склероз [склеродермия])

Специфические проявления заболевания включают характерные дерматологические изменения (дерматомиозит), дисфагию, тяжелый синдром Рейно или склеродактилию (системный склероз), мышечную болезненность (ревматическую полимиалгию), или синдром сухого глаза и сухость во рту (синдром Шегрена)

Клиническая оценка

Иногда рентгенографические и/или серологические исследования (например, анти-SSA и анти-SSB при синдроме Шёгрена, анти-SCL-70 при системной склеродермии)

В некоторых случаях показана биопсия кожи или мышц

Псориатический артрит

Один из пяти видов вовлечения суставов в заболевание, который включает полиартрит, похожий на ревматоидный артрит и олигоартрит

Внесуставные проявления, такие как псориаз, ониходистрофия, увеит, тендинит и дактилит ("палец в виде сосиски")

Клиническая оценка

Рентгенография

Ревматоидный артрит

Симметричный артрит мелких и крупных суставов

Редко изначально моноартикулярная или олигоартикулярная

Чаще у молодых людей, но может проявляться в любом возрасте

Иногда деформации суставов на поздних стадиях

Клиническая оценка

Ревматоидного фактора и антител к циклическому цитруллинированному пептиду

Рентгенография

Сывороточная болезнь

Артралгия чаще, чем артрит

Лихорадка, увеличение лимфатических узлов и кожные высыпания

Контакт с продуктами крови в рамках периода времени 21 день после появления симптомов

Клиническая оценка

Системная красная волчанка

Артралгия чаще, чем артрит

Артропатия Жакку

Системные проявления, такие как кожные высыпания (например, сыпь на щеках), поражение слизистой (например, язвы в полости рта), серозит (например, плеврит, перикардит), проявления гломерулонефрита

Чаще встречается у женщин

Клиническая оценка

Антинуклеарные антитела, анти-дсДНК, общий анализ крови (лейкопения или тромбоцитопения), анализ мочи, биохимический профиль с определением креатинина и печеночных ферментов

Системные васкулиты (например, иммуноглобулин А-ассоциированный васкулит [прежнее название пурпура Шёнлейна – Геноха], узелковый полиартрит, гранулематоз с полиангиитом)

Артралгия чаще, чем артрит

Внесуставные симптомы, часто с вовлечением нескольких органов и систем (например, боль в животе, почечная недостаточность, проявления пневмонии, синоназальные симптомы, поражения кожи, которые могут включать высыпания, пурпуру, узелки и язвы)

Серологические исследования по клиническим показаниям (например, исследование антинейтрофильных цитоплазматических антител с подозрением на гранулематоз с полиангиитом)

Биопсия, в соответствии с показаниями (например, почек, кожи или легких)

* Эти заболевания могут также проявляться как олигоартикулярные (с вовлечением ≤ 4 суставов).

†Для пациентов с суставным выпотом показана пункция сустава с последующим исследованием синовиальной жидкости (с определением количества клеток микроорганизмов, окраской по Граму, посевом, исследованием кристаллов). Обычно также определяются скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивный протеин. Часто нет необходимости в проведении рентгенографии.

дцДНК = двухцепочечная ДНК.

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