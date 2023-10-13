Некоторые причины боли в ≥ 5 суставах*
Причина
Проявления
Диагноз†
Острая ревматическая лихорадка
Сильная мигрирующая боль поражает главным образом крупные суставы в ногах, локтях и запястьях
Болезненность более выражена, чем отечность
Внесуставные проявления, такие как лихорадочное состояние, симптомы и признаки сердечной дисфункции, хорея, подкожные узелки и высыпания
Предыдущий стрептококковый фарингит
Специфические клинические критерии Джонса
Исследования на стрептококки группы А (такие, как посев, быстрый стрептококковый тест определение антистрептолизина O и титра антиДНКазы B)
ЭКГ и эхокардиография
Гемоглобинопатии (например, серповидно-клеточная анемия, талассемии)
Обычно боль ощущается в околосустваном пространстве, но иногда и собственно в суставах, иногда симметрично
Обычно у детей или молодых пациентов африканского или средиземноморского происхождения, часто с установленным диагнозом
Электрофорез гемоглобина
Синдромы гипермобильности (например, Элерса-Данло, Марфана, доброкачественная гипермобильность)
Полиартралгия, редко с артритом
Привычный подвывих сустава
Иногда увеличение гипоэластичности кожи
Как правило, отягощенный семейный анамнез по гипермобильности суставов
При синдромах Марфана и Элерса-Данло, возможной аневризме аорты в семейном анамнезе или при ее рассечении в молодом или среднем возрасте
Клиническая оценка
Иногда генетическое тестирование (для гипермобильных с синдромом Элерса-Данлоса отсутствует генный теста)
Инфекционный бактериальный (септический) артрит (чаще моноартикулярный)
Острый артрит с сильной болью и суставным выпотом
Иногда иммуносупрессия или факторы риска ИППП
Артроцентез
Инфекционные вирусные артриты (парвовирус В19, гепатит В, гепатит С, энтеровирус, краснуха, эпидемический паротит и ВИЧ)
Острый артрит
Как правило, наблюдаются менее выраженные симптомы боли в суставах и отечности, чем при инфекционном бактериальном артрите
Другие системные симптомы в зависимости от вируса (например, желтуха с гепатитом В, часто генерализованная лимфаденопатия с ВИЧ)
Серологический метод диагностики вирусных инфекций, если есть клинические показания (например, поверхностный антиген гепатита В и антитела IgM к ядру вируса гепатита В при подозрении на гепатит В)
Симптомы заболеваний суставов, начало которых специфично для детского возраста
Манифестация таких заболеваний, как олигоартрит плюс увеит, или системной симптоматики (ювенильный ревматоидный артрит - лихорадочное состояние, кожные высыпания, лимфаденопатия, спленомегалия, плевральный и/или перикардиальный выпот)
Клиническая оценка
Антиядерные антитела, ревматоидный фактор и тестирование HLA-B27
Другие ревматические заболевания (например, синдром Шёгрена, аутоимунный миозит, ревматическая полимиалгия, системный склероз [склеродермия])
Специфические проявления заболевания включают характерные дерматологические изменения (дерматомиозит), дисфагию, тяжелый синдром Рейно или склеродактилию (системный склероз), мышечную болезненность (ревматическую полимиалгию), или синдром сухого глаза и сухость во рту (синдром Шегрена)
Клиническая оценка
Иногда рентгенографические и/или серологические исследования (например, анти-SSA и анти-SSB при синдроме Шёгрена, анти-SCL-70 при системной склеродермии)
В некоторых случаях показана биопсия кожи или мышц
Один из пяти видов вовлечения суставов в заболевание, который включает полиартрит, похожий на ревматоидный артрит и олигоартрит
Внесуставные проявления, такие как псориаз, ониходистрофия, увеит, тендинит и дактилит ("палец в виде сосиски")
Клиническая оценка
Рентгенография
Симметричный артрит мелких и крупных суставов
Редко изначально моноартикулярная или олигоартикулярная
Чаще у молодых людей, но может проявляться в любом возрасте
Иногда деформации суставов на поздних стадиях
Клиническая оценка
Ревматоидного фактора и антител к циклическому цитруллинированному пептиду
Рентгенография
Сывороточная болезнь
Артралгия чаще, чем артрит
Лихорадка, увеличение лимфатических узлов и кожные высыпания
Контакт с продуктами крови в рамках периода времени 21 день после появления симптомов
Клиническая оценка
Артралгия чаще, чем артрит
Артропатия Жакку
Системные проявления, такие как кожные высыпания (например, сыпь на щеках), поражение слизистой (например, язвы в полости рта), серозит (например, плеврит, перикардит), проявления гломерулонефрита
Чаще встречается у женщин
Клиническая оценка
Антинуклеарные антитела, анти-дсДНК, общий анализ крови (лейкопения или тромбоцитопения), анализ мочи, биохимический профиль с определением креатинина и печеночных ферментов
Системные васкулиты (например, иммуноглобулин А-ассоциированный васкулит [прежнее название пурпура Шёнлейна – Геноха], узелковый полиартрит, гранулематоз с полиангиитом)
Артралгия чаще, чем артрит
Внесуставные симптомы, часто с вовлечением нескольких органов и систем (например, боль в животе, почечная недостаточность, проявления пневмонии, синоназальные симптомы, поражения кожи, которые могут включать высыпания, пурпуру, узелки и язвы)
Серологические исследования по клиническим показаниям (например, исследование антинейтрофильных цитоплазматических антител с подозрением на гранулематоз с полиангиитом)
Биопсия, в соответствии с показаниями (например, почек, кожи или легких)
* Эти заболевания могут также проявляться как олигоартикулярные (с вовлечением ≤ 4 суставов).
†Для пациентов с суставным выпотом показана пункция сустава с последующим исследованием синовиальной жидкости (с определением количества клеток микроорганизмов, окраской по Граму, посевом, исследованием кристаллов). Обычно также определяются скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивный протеин. Часто нет необходимости в проведении рентгенографии.
дцДНК = двухцепочечная ДНК.