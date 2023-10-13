* Кондуктивная тугоухость возникает при многих заболеваниях среднего и наружного уха. † Очень часто отоскопическая картина бывает нормальной. БП = барабанная перепонка; ВНЧ = височно-нижнечелюстной сустав; URI = инфекция верхних дыхательных путей.