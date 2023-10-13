Некоторые причины боли в ухе
Причина
Проявления*
Диагностический алгоритм
Среднее ухо
Острая обструкция слуховой трубы
Обычно легкий дискомфорт
Возникает клокочущий, потрескивающий или шуршащий звук при наличии или отсутствии заложенности носа
БП не гиперемирована, но подвижность снижена
Односторонняя кондуктивная тугоухость
Только клиническое обследование
Иногда аудиограмма
Выраженный болевой синдром
Резкое изменение атмосферного давления в анамнезе (перелеты, погружение с аквалангом)
Часто кровоизлияние на поверхности БП или за ней
Только клиническое обследование
Иногда аудиограмма
Недавно перенесенный острый средний отит в анамнезе
Может отмечаться гноетечение, гиперемия и болевые ощущения в области проекции сосцевидного отростка
Только клиническое обследование
Средний гнойный отит (острый или хронический)
Выраженная боль, часто отмечаются симптомы интоксикации
Выбухание и гиперемия барабанной перепонки
Чаще встречается у детей
Возможно наличие отделяемого при перфорации барабанной перепонки
Только клиническое обследование
Иногда аудиограмма
Наружное ухо
Визуализируется при отоскопии
Только клиническое обследование
Как правило проведение туалета уха в анамнезе
Поврежение слухового прохода визуализируемое при отоскопии
Только клиническое обследование
Наружный отит (острый или хронический)
Зуд и боль (в основном выражен зуд и некоторый дискомфорт при хроническом наружном отите)
Часто в анамнезе плавание или частый контакт с водой
Иногда определяется отделяемое с неприятным запахом
Наружный слуховой проход гиперемирован, отечный; гнойное отделяемое
Нормальная БП
Только клиническое обследование
КТ височныйх костей при подозрении на злокачественный наружный отит
Причины не отологического характера†
Рак (носоглотка, небные миндалины, основание языка, гортань)
Постоянный дискомфорт
Часто в анамнезе длительное курение и потребление алкоголя
Иногда встречается средний экссудативный отит, шейлый лимфаденит
Встречается как правило у пациентов пожилого возраста
МРТ с контрастированием гадолинием
Виопсия видимых пораженных участков
Инфекция (небные миндалины, паратонзиллярный абсцесс)
Боль при глотании
Видимая гиперемия ротоглотки
Выбухание при абсцессе
Только клиническое обследование
Иногда высеваются культуры стрептококка
Невралгия (тройничного, крылонебного, языкоглоточного и коленчатого нервов)
Боль различного характера: стреляющая, резкая, острая, выраженная
Только клиническое обследование
Боль усиливается при движении ВНЧ сустава
Только клиническое обследование
* Кондуктивная тугоухость возникает при многих заболеваниях среднего и наружного уха.
† Очень часто отоскопическая картина бывает нормальной.
БП = барабанная перепонка; ВНЧ = височно-нижнечелюстной сустав; URI = инфекция верхних дыхательных путей.