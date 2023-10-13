Некоторые причины боли в суставе и вокруг одиночного сустава
Причина
Проявления
Диагноз*
Причиной микрокристаллического артрита, как правило, являются кристаллы мочевой кислоты (подагра) или кристаллы пирофосфата кальция (артрит, вызванный кристаллами пирофосфата кальция), а в некоторых случаях - и кристаллы гидроксиапатита кальция
Острые самокупирующиеся рецидивирующие приступы моноартрита чаще всего возникают в первом плюсне-фаланговом суставе, голеностопном или коленном суставе (подагра) или запястном или коленном суставе (артрит с отложением кристаллов пирофосфата кальция)
Иногда заметны подагрические тофусы (как правило, на периартикулярных структурах)
Пункция сустава с исследованием кристаллов суставной жидкости
Иногда применяется УЗИ
Иногда двухэнергетическая КТ
Иногда - рентген для выявления преходящего отложения гидроксиапатита, вызывающего кальцифицированный периартрит
Гемартроз
Острая боль и суставный выпот спонтанно или после травмы
Как правило, отмечается коагулопатия
Артроцентез
Инфекционный (септический) артрит (например, бактериальный, грибковый, вирусный микобактериальный, спирохетозный)
Острое или подострое начало боли, отечность и ощущение жара, обычно со снижением амплитуды движений
Заболевание чаще наблюдается у пациентов с ослабленным иммунитетом, инъекционных наркоманов, у пациентов с сахарным диабетом или предварительно принимавших антибиотики, и пациентов с факторами риска инфекций, передающихся половым путем
Пункция сустава с подсчетом клеток микроорганизмов, их окраской по Граму и посевом
Моноартикулярный или олигоартикулярный артрит на поздней стадии болезни Лайма
До проявления симптомов болезни Лайма, таких как мигрирующая эритема, лихорадочное состояние, чувство общего недомогания и/или миалгии, следующих за укусом клеща на эндемичной территории
Серологическое исследование на антитела к Borrelia burgdorferi
Хроническая непроходящая боль с отеком или без, как правило, у людей пожилого возраста
Гипертрофия костей
Иногда ожирение, травматическон перенапряжение в анамнезе (например, у профессиональных спортсменов), и/или костное разращение
Рентгенография
Остеомиелит рядом с суставом (нечасто)
Лихорадка и не имеющие четкой локализации боли без отечности и эритемы
Рентгенография плюс сканирование костей, КТ или МРТ
Биопсия кости с посевом
Остеонекроз (асептический некроз)
Часто прошлое или текущее применение кортикостероидов или серповидно-клеточная анемия
Рентгенография
Обычно МРТ
Периартикулярные нарушения (такие как бурсит, эпикондилит, фасциит, тендинит, костное разрастание)
Боль при активном движении сустава; минимальная боль при пассивных движениях и нажатии на сустав
Болезненная точка, а иногда отечность и/или эритема над синовиальной сумкой, местом прикрепления сухожилия, или над другой периартикулярной структурой (например, фасцией); минимальная локализованная болезненность поверх сустава; отсутствие суставного выпота
Клиническая оценка
Иногда отбирают аспирационную пробу синовиальной жидкости для окраски по Граму, подсчета клеток микроорганизмов, анализа структуры кристаллов и посева
Псориатический артрит (вызывает олигоартикулярную или полиартикулярную боль чаще, чем моноартикулярную боль)
Обычно наблюдается сильный суставной выпот в болезненных суставах, часто у пациентов с псориазом
Может наблюдаться при дактилите или энтезите
Клиническая оценка
Рентгенография
Травма (например, растяжение, разрыв мениска, перелом кости)
Заболевание начинается после клинически значимой и, как правило, недавней травмы
Рентгенография
Иногда МРТ (например, в случае нормальных результатов рентгенографии) и/или артроскопия
Постепенно развивающаяся, медленно прогрессирующая боль, которая становится со временем постоянной, как правило, с отечностью суставов
Рентгенография
МРТ
*Для пациентов с суставным выпотом показана пункция сустава с последующим исследованием синовиальной жидкости (с определением количества клеток микроорганизмов, окраской по Граму, посевом, исследованием кристаллов). Обычно также определяются скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивный протеин. Часто нет необходимости в проведении рентгенографии.