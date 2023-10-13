*Для пациентов с суставным выпотом показана пункция сустава с последующим исследованием синовиальной жидкости (с определением количества клеток микроорганизмов, окраской по Граму, посевом, исследованием кристаллов). Обычно также определяются скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивный протеин. Часто нет необходимости в проведении рентгенографии.