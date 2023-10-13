Некоторые причины боли в конечностях, не связанной с травмами
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Опорно-двигательные аппарат и мягкие ткани
Очаговая эритема (или более темный цвет на темной коже), теплая на ощупь, болезненность, отечность.
Иногда лихорадка
Клиническая оценка
Иногда посев крови и тканей (например, при наличии иммунодефицитных состояний)
Глубокая инфекция мягких тканей (например, мионекроз, некротизирующая подкожная инфекция)
Глубокая постоянная боль, обычно неадекватная по отношению к другим клиническим признакам
Эритема (или более темный цвет на темной коже), теплая на ощупь, болезненная, есть напряженный отек, лихорадка
Иногда крепитация, зловонные выделения, буллезные или некротизированные зоны, признаки интоксикации (например, бред, тахикардия, бледность, шок)
Посевы крови и тканей
Радиография
Иногда МРТ
Глубокая постоянная, часто ночная боль
Болезненная чувствительность кости, лихорадка
Часто факторы риска (например, иммунодефицит, парентеральное употребление запрещенных наркотиков, известный смежный или удаленный источник инфекции)
Рентгенография, МРТ и/или КТ
Иногда посев отделяемого из костной ткани
Костная опухоль (первичная или метастаз)
Глубокая постоянная, часто ночная боль
Болезненость костей при пальпации
Часто указание на онкологическое заболевание в анамнезе
Рентгенография, МРТ и/или КТ
Сосудистые проявления
Отек, часто повышение местной температуры и/или покраснение, иногда набухание вен
Часто наличие факторов риска (например, гиперкоагуляция, недавнее хирургическое вмешательство, иммобилизация, рак)
Ультаразвука
Иногда Д-димер тест
Незначительный дискомфорт, сопровождающийся наличием отека, эритемы и повышением температуры дистальной части нижней конечности
Иногда – небольшие язвы
Клиническая оценка
Острая ишемия (обычно связанная с эмболией артерии, расслоением ее стенки или тромбозом, но иногда из-за массивного илеофеморального венозного тромбоза, который приводит к полному прекращению кровотока в конечности)
Внезапная сильная боль
Признаки ишемии дистальной части конечности (например, похолодание конечности, бледность, дефицит пульса, замедленное наполнение капилляров)
Иногда изменения кожи, свидетельствующие о хронической ишемии (например, атрофия, потеря волосяного покрова, бледность, изъязвления)
Через несколько часов – неврологический дефицит и болезненная чувствительность мышц
Иногда – указание на заболевания периферических артерий в анамнезе
Немедленное выполнение ангиографии
Периодическая боль в ногах, всегда связанная с физической нагрузкой, уменьшающаяся в покое (перемежающаяся хромота), иногда – боль в покое, которая может усиливаться при подъеме ног
Снижение лодыжечно-плечевого индекса, изменения кожи, свидетельствующие о хронической ишемии
Ультаразвука
Иногда – ангиография
Неврологические симптомы
Плексопатия (плечевая или поясничная)
Обычно слабость, часто снижены рефлексы
Иногда – онемение по ходу нервов
Обычно – электродиагностические тесты (электромиография и скорость проведения по нерву)
Иногда МРТ
Боль и парестезии, начинающиеся в области шеи или плеча и распространяющиеся по медиальной поверхности предплечья и кисти
Клиническая оценка
Иногда проводятся электродиагностические исследования и/или МРТ
Радикулопатия (например, вызванная грыжей межпозвонкового диска или костной мозолью)
Боль и, иногда, нарушение чувствительности, соответствующей дерматомическому распределению и усиливающееся при движении
Часто – боль в шее или спине
Обычно – слабость и ослабление глубоких сухожильных рефлексов по ходу нервных корешков
Обычно МРТ
Иногда электромиография и скорость нервной проводимости
Болезненная полинейропатия (например, алкогольная нейропатия)
Хроническая, жгучая боль, обычно в обеих кистях или стопах
Иногда – нарушения чувствительности, например, гипестезия, гиперестезия и/или аллодиния (боль в ответ на неболевые стимулы)
Клиническая оценка
Иногда электромиография и скорость нервной проводимости
Жгучая боль, гиперестезии, аллодиния, вазомоторные нарушения
Обычно – указания на травму (возможно, отсроченную)
Клиническая оценка
Другое
Острый коронарный синдром (проявляющийся только иррадиирующей болью в руке)
Отсутствие других признаков в области локализации боли; наличие другие признаков, подтверждающих причину (например, ИБС в анамнезе, потливость и/или одышка, возникшие одновременно с болью в руке)
ЭКГ и тропонин в сыворотке крови
Иногда – проба с физической нагрузкой или коронароангиография
Миофасциальный синдром
Хронический болевой синдром и болезненная чувствительность по ходу напряженного мышечного тяжа, усугубляющаяся при движении и при надавливании на триггерную точку (зона, удаленная от места локализации боли)
Клиническая оценка