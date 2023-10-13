Некоторые причины безболезненных образований мошонки
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Гидроцеле (сообщающееся), обычно у пациентов с паховыми грыжами
Жидкостная опухоль
Увеличивается в размере в вертикальном положении тела или при увеличении внутрибрюшного давления
Обычно врожденно
Прозрачное при диафаноскопии
Клиническая оценка
Ультразвуковое исследования, если диагноз неясен
Гидроцеле (не сообщающееся)
Жидкостная опухоль
Не меняется в размере при изменении положения тела и внутрибрюшного давления
Часто сопутствующая патология мошонки (например, опухоль, эпидидимит)
Прозрачное при диафаноскопии
Клиническая оценка
Обычно ультрасонография
Сперматоцеле
Жидкостное образование в верхнем полюсе яичка, прилегающее к придатку
Прозрачное при диафаноскопии
Клиническая оценка
Ультразвуковое исследования, если диагноз неясен
Паховая грыжа
Увеличивается в размере в вертикальном положении тела или при увеличении внутрибрюшного давления
Может исчезать в горизонтальном положении или частично вправляться
Иногда перистальтика кишечника
Отсутствие нормальных элементов семенного канатика над образованием
Иногда пальпируется в паховом канале
Клиническая оценка
Варикоцеле
Пальпируется в положении стоя (напряжение по Вальсальве) как "сплетение змей"
Обычно левосторонее
Иногда боль или припухлось в положении стоя
Иногда атрофия яичка
Клиническая оценка
Гематоцеле
Болезненная припухлость
Факторы риска (например, травма, хирургическое лечение, патология гемостаза или прием антикоагулянтов)
Обычно ультрасонография
Перегрузка жидкостью
Диффузное двустороннее увеличение мошоночного мешка
Часто встречающаяся пастозность нижних конечностей
Часто причина патологии очевидна (например, сердечная недостаточность, асцит, нефротический синдром)
Прозрачное при диафаноскопии
Клиническая оценка
Ультразвуковое исследования, если диагноз неясен
Лимфатический отек (например, вследствие филяриатоза, врожденный, идиопатический, после облучения органов таза или рака [например, простаты, мочевого пузыря, яичек])
Диффузные отек мошонки
Часто без рубцов
Клиническая оценка
Визуализация (КТ/ультразвуковое исследование), если диагноз неясен
Рак яичек и другие злокачественные новообразования, такие как лимфома
Образование, фиксирование к яику или его части
Является солдиным или непрозрачно при диафаноскопии
Возможна тупая, ноющая боль или острая боль вследствие кровотечения
Ультрасонография мошонки
Альфа-фетопротеин
Бета-хорионический гонадотропин человека
Лактатдегидрогеназа
КТ брюшной полости