Некоторые причины аменореи вследствие структурных нарушений репродуктивного тракта
Причина
Примеры
Врожденные аномалии женских половых органов
Агенезия или аплазия влагалища, шейки матки или матки (например, Мюллерова агенезия)
Заращение девственной плевы
Псевдогермафродитизм
Поперечная перегородка влагалища
Приобретенные аномалии матки
Синдром Ашермана (внутриматочные спайки), как правило, возникает вследствие инфекции или внутриматочного вмешательства.
Процедура абляции эндометрия
Стеноз цервикального канала
Эндометриальный туберкулез