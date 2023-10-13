Некоторые причины алопеции
Нарушение
Причины или характеристики
Нерубцовое диффузное выпадение волос
Анагеновая алопеция (вызванна агентами, которые ослабляют или разрушают фазу анагена)
Химиотерапевтические агенты
Отравление (например, таллием, мышьяком, другими металлами)
Радиация (также приводит к рубцовому очаговому выпадению волос)
Андрогенетическая алопеция (потеря волос по мужскому или женскому типу)
Андрогены (например, дигидротестостерон - в РФ не зарегистрирован)
Внутрисемейные контакты
Патологический гиперандрогенизм (вирилизация у женщин - см. Гирсутизм)
Врожденные заболевания
Врожденная атрихия с папулами
Эктодермальная дисплазия
Первичные аномалии волосяного стержня
Ломкость волос (узловатый трихорексис)
Генетические нарушения
Синдром выпадения волос в фазе анаген
Чрезмерное использование фенов (пузырчатые волосы)
Телогеновая алопеция (увеличение количества волос, входящих в фазу покоя)
Лекарственные препараты (например, антимитотические химиотерапевтические средства, антикоагулянты, ретиноиды, пероральные контрацептивы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, бета-блокаторы, литий, антитиреоидные препараты, противосудорожные препараты, избыток витамина А)
Эндокринные проблемы (например, гипертиреоз, гипотиреоз)
Дефицит питательных веществ (например, цинка, биотина или, возможно, железа)
Физиологический или психологический стресс (например, хирургическая операция, системное или лихорадочное заболевание, беременность)
Диффузная потеря волосяного покрова на голове (менее распространенная форма очаговой алопеции)
Тотальная алопеция (полная потеря волосяного покрова головы)
Универсальная алопеция (полная потеря волос на голове и теле)
Обычно вызывает диффузное выпадение волос
Нерубцовое очаговое выпадение волос
Очаговая потеря волос на голове (наиболее распространенная форма гнездной алопеции)
Офиазис (лентовидное выпадение волос по периферии, в височной и затылочной областях головы)
Сисаифо (утрата волос в центральной части головы с их сохранением на периферии)
Другое
Выпадение волос из-за навязчивого выдергивания волос, их скручивания или теребления (трихотилломания)
Послеоперационная (давление-индуцированная) алопеция
Первичные аномалии волосяного стержня (также может вызвать нерубцовую диффузную алопецию)
Вторичный сифилис
Височная треугольная алопеция
Microsporum audouinii
Microsporum canis
Trichophyton schoenleinii
Trichophyton tonsurans
Тракционная алопеция*
Тракция из-за косичек, жгутов или хвостиков (происходит преимущественно на лобной и височной линии роста волос)
Рубцовая потеря волос (очаговая или рассеянная)
Склерозирующий фолликулит затылка
Фолликулит на затылочной части головы, который приводит к образованию рубцового облысения
Центральная центробежная рубцовая алопеция
Прогрессивная рубцовая алопеция на макушке или темени
Наиболее распространенная причина облысения в чернокожих пациентов, как правило, возникает у женщин африканского происхождения
Хроническая кожная (дискоидная) волчанка
Поражения волосистой части головы при дискоидной волчанке
Абсцедирующий и подрывающий перифоликулит головы
Дряблые воспалительные узелки, сливающиеся с последующим образованием свищевого хода
Часть тетрады фолликулярной окклюзии†
Плоский фолликулярный лишай и лобная фиброзная алопеция
Обычно перифолликулярная эритема и фолликулярный гиперкератоз
Фронтальная фиброзная алопеция, вариант плоского лишая, характеризуется выпадением волос и рубцеванием лобной области волосистой части головы
Вторичная рубцовая алопеция
Ожоги
Морфея (очаговая склеродермия)
Прогрессирующий системный склероз (склеродермия)
Лучевая терапия (также вызывает нерубцовое диффузное выпадение волос)
Суперинфекционная трихофития (из-за тяжелого первичного сифилиса или тяжелого микоза волосистой части головы)
Травма
* Микоз волосистой части головы и тракционная алопеция могут привести к образованию рубцов, если фолликул достаточно поврежден.
† Тетрада фолликулярной окклюзии состоит из конглобатных акне, гнойного гидраденита, расслаивающего целлюлита волосистой части головы и пилонидального синуса - заболеваний, которые сопровождаются общей окклюзиией фолликулов в коже, содержащей апокринные железы.