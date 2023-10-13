Некоторые препараты, проявляющие различные токсичные реакции у детей
Лекарственный препарат
Клинический синдром
Механизм
Примечания
Анестетики местные (например, бензокаин, смесь лидокаина и прилокаин)
Цианоз
Формирование метгемоглобина (двухвалентное железо окисляется до трехвалентного)
Частота возникновения редкая
Цефтриаксон
Билирубин вытесняется из связи с альбумином
Влияет только на новорожденных
Кодеин*
Угнетение дыхания
Смерть
Сверхбыстрая метаболизация кодеина в морфин
Генетический вариант
Летальные исходы возникали после операции и у младенцев на грудном вскармливании, матери которых принимали кодеин
Дифеноксилат
Угнетение дыхания
Смерть
Угнетение ЦНС (при незрелой ЦНС)
Синдром передозировки, обычно у детей < 2 лет
Фторхинолоны
Токсичное действие на хрящ
Неизвестно
Подозрения основаны на исследованиях на животных, но побочные эффекты у людей не доказаны — кратковременное применение может быть безопасным
Линдан (топический)
Судороги
Токсичное воздействие на ЦНС
Вероятно, повышенная абсорбция у детей
Не следует применять у детей с массой тела < 50 кг (необходимо использовать альтернативные препараты)
Прохлорперазин
Измененные функции ЦНС
Экстрапирамидные эффекты
Опистотонус
Выбухание родничка
Действия через множественные рецепторы ЦНС
Обезвоженные и младенцы с лихорадкой подвергаются особому риску
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
Суицидальные мысли
Неизвестно
Увеличение числа случаев суицидальных мыслей у детей и подростков
Тетрациклин
Изменение цвета и эрозия эмали зубов
Хелатирования Са в растущих зубах
Не следует назначать детям < 8 лет
* См. также the American Academy of Pediatrics' clinical report about codeine metabolism in children.
ЦНС = центральная нервная система.