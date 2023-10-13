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Некоторые препараты, проявляющие различные токсичные реакции у детей

Лекарственный препарат

Клинический синдром

Механизм

Примечания

Анестетики местные (например, бензокаин, смесь лидокаина и прилокаин)

Цианоз

Формирование метгемоглобина (двухвалентное железо окисляется до трехвалентного)

Частота возникновения редкая

Цефтриаксон

Желтуха

Ядерная желтуха

Билирубин вытесняется из связи с альбумином

Влияет только на новорожденных

Кодеин*

Угнетение дыхания

Смерть

Сверхбыстрая метаболизация кодеина в морфин

Генетический вариант

Летальные исходы возникали после операции и у младенцев на грудном вскармливании, матери которых принимали кодеин

Дифеноксилат

Угнетение дыхания

Смерть

Угнетение ЦНС (при незрелой ЦНС)

Синдром передозировки, обычно у детей < 2 лет

Фторхинолоны

Токсичное действие на хрящ

Неизвестно

Подозрения основаны на исследованиях на животных, но побочные эффекты у людей не доказаны — кратковременное применение может быть безопасным

Линдан (топический)

Судороги

Токсичное воздействие на ЦНС

Вероятно, повышенная абсорбция у детей

Не следует применять у детей с массой тела < 50 кг (необходимо использовать альтернативные препараты)

Прохлорперазин

Измененные функции ЦНС

Экстрапирамидные эффекты

Опистотонус

Выбухание родничка

Действия через множественные рецепторы ЦНС

Обезвоженные и младенцы с лихорадкой подвергаются особому риску

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина

Суицидальные мысли

Неизвестно

Увеличение числа случаев суицидальных мыслей у детей и подростков

Тетрациклин

Изменение цвета и эрозия эмали зубов

Хелатирования Са в растущих зубах

Не следует назначать детям < 8 лет

* См. также the American Academy of Pediatrics' clinical report about codeine metabolism in children.

ЦНС = центральная нервная система.

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