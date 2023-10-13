Некоторые препараты противопоказаны кормящим матерям
Класс препаратов
Примеры
Общие проблемы и конкретные эффекты у младенцев
Антикоагулянты
Дикумарол
Варфарин
Можно применять с осторожностью, однако в очень больших дозах, может вызвать геморрагию (гепарин не выделяется с молоком)
Цитотоксические препараты
Циклофосфамид
Циклоспорин
Доксорубицин
Метотрексат
Может вступать во взаимодействие с клеточным метаболизмом ребенка, находящегося на грудном вскармливании, вызывая возможные иммуносупрессии и нейтропению
Влияние на рост и связь с канцерогенезом неизвестны
Психотропные препараты
Транквилизаторы, включая бензодиазепины (алпразолам, диазепам, лоразепам, мидазолам, празепам, квазепам, темазепам) и перфеназин
Антидепрессанты (трициклические антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, бупропион)
Антипсихотические препараты (аминазин, хлорпротиксен, клозапин, галоперидол, мезоридазин, трифлуоперазин)
Для большинства психоактивных веществ неизвестно воздействие на младенцев, но поскольку препараты и их метаболиты появляются в грудном молоке, а также в плазме крови и тканях младенцев, возможно изменение краткосрочных и длительных функций центральной нервной системы.
Флуоксетин: ассоциирован с коликами, раздражительностью, нарушениями питания и расстройствами сна, а также с медленным приростом массы тела
Аминазин: Возможны сонливость, вялость, снижение показателей развития
Галоперидол: Снижение показателей развития
Отдельные препараты, которые могут быть обнаружены в грудном молоке и представляют теоретический риск
Амиодарон
Возможен гипотиреоз
Хлорамфеникол
Возможно идиосинкратическое подавление функций костного мозга
Клофазимин
Возможна передача высокого процента материнской дозы
Возможно усиление пигментации кожи
Кортикостероиды
Прием матерью больших доз в течение нескольких недель или месяцев может привести к высокой концентрации в молоке; могут подавлять рост и угнетать продукцию эндогенных кортикостероидов у детей
Ламотриджин
Возможно достижение терапевтических концентраций в сыворотке крови младенцев
Метоклопрамид
Не описаны
Метронидазол
Тинидозол
Мутагенные воздействия in vitro
При применении у матери разовой дозы 2 г можно прервать грудное вскармливание на 12 часов (24 часа), чтобы дождаться выведения препарата
Безопасен для младенцев старше 6 месяцев
Сульфапиридин
Сульфафуразол
Требуется соблюдать осторожность, если у детей выражена желтуха или имеется дефицит Г-6-ФД либо они больны, находятся в состоянии стресса или недоношенные
Отдельные препараты, которые могут быть обнаружены в грудном молоке и имеют зарегистрированный риск
Ацебутолол
Гипотензия, брадикардия, тахипноэ
Аминосалициловая кислота
Диарея
Аспирин (салицилаты)
Метаболический ацидоз
В случае приема матерью высоких доз и длительного употребления возможно достижение таких концентраций в плазме, которые повышают риск гипербилирубинемии (салицилаты конкурируют за места связывания с альбумином) и гемолиза только у младенцев с дефицитом G6PD младше < 1 месяца.
Атенолол
Цианоз, брадикардия
Бромокриптин
Подавляет лактацию
Может быть опасным для матери
Клемастин
Сонливость, раздражительность, отказ от питания, пронзительный крик, ригидность затылочных мышц
Эрготамин
Рвота, понос, судороги (при дозах, используемых при лечении мигрени)
Эстрадиол
Вагинальное кровотечение при отмене
Йодиды
Йод
Зоб
Литий
От одной трети до половины терапевтической концентрации в крови у младенцев
Фенобарбитал
Седативный эффект, инфантильные спазмы после отлучения от груди, метгемоглобинемия
Фенитоин
Метгемоглобинемия
Примидон
Седативный эффект, проблемы с питанием
Сульфасалазин (салицилазосульфапиридин)
Кровянистая диарея
Нитрофурантоин, сульфапиридин, сульфизоксазол
Гемолиз у детей с дефицитом G6PD, безопасен у других
Препараты, вызывающие привыкание*
Амфетамин
Раздражительность, плохой сон
Алкоголь
При потреблении < 1 г/кг в день – сниженный рефлекс выброса молока
При потреблении больших объемов сонливость, потливость, глубокий сон, слабость, снижение линейного роста, ненормальное увеличение массы у младенца
Кокаин
Кокаиновая интоксикация: раздражительность, рвота, диарея, тремор, судороги
Героин
Тремор, беспокойство, рвота, плохой аппетит
Марихуана
Компоненты обнаруживают в грудном молоке, однако эффект неопределен
Фенциклидин
Галлюциноген
* Влияние курения неясно; никотин обнаруживают в грудном молоке, и курение уменьшает образование грудного молока и прирост массы младенца, но может снизить заболеваемость респираторными заболеваниями.
Data from Sachs H, Committee on Drugs: The transfer of drugs and other chemicals into human milk: An update on selected topics. Pediatrics 132(3):e796–e809, 2013. doi: 10.1542/peds.2013-1985