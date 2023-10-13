Некоторые препараты, которые вызывают обмороки
Механизм
Пример
Брадиаритмии
Амиодарон и другие препараты, урежающие сердечный ритм
Бета-адреноблокаторы
Блокаторы кальциевых каналов (недигидропиридиновые)
Дигоксин
Тахиаритмии
Любое лекарственное средство, которое продлевает реполяризацию* (например, некоторые антиаритмические препараты, некоторые антипсихотики, некоторые антидепрессанты, некоторые антигистаминные препараты и некоторые фторхинолоны)
Большинство антигипертензивных средств (реже бета-блокаторы)
Антипсихотические средства (в основном, фенотиазины)
Доксорубицин
Леводопа
Диуретики (например, петлевые диуретики, такие как фуросемид; тиазидные диуретики, такие как гидрохлоротиазид)
Нитраты (в сочетании с ингибиторами фосфодиэстеразы для лечения эректильной дисфункции или изолированно)
Хинидин
Трициклические антидепрессанты
Винкристин
For more information, see Porta L, Lee MG, Hsu WT, Hsu TC, Tsai TY, Lee CC: Fluoroquinolone use and serious arrhythmias: A nationwide case-crossover study. Resuscitation 139:262–268, 2019. doi:10.1016/j.resuscitation.2019.04.030