Некоторые препараты или вещества, вызывающие фоточувствительность кожи
Категория
Специфические препараты или вещества
Медикмаентозные средства для лечения акне
Изотретиноин
Анальгетики
Нестероидные противовоспалительные препараты (особенно пироксикам и кетопрофен)
Антибиотики
Хинолоны
Сульфаниламиды
Доксициклин
Триметоприм
Антидепрессанты
Трициклические
Противогрибковые препараты
Гризеофульвин
Антигипергликемические средства
Сульфонилмочевина
Противомалярийные препараты
Хлорохин
Хинин
Нейролептики
Фенотиазины
Анксиолитики
Алпразолам
Хлордиазепоксид
Химиотерапевтические препараты
Дакарбазин
Фторурацил (системного или наружного применения)
Метотрексат
Винбластин
Диуретики
Фуросемид
Тиазиды
Кардиологические препараты
Амиодарон
Хинидин
Местные препараты*
Антибактериальные препараты (например, хлоргексидин, гексахлорофен)
Каменноугольный деготь
Ароматизаторы
Растения, содержащие фурокумарины (например, лайм, сельдерей, петрушка)
Солнцезащитные препараты
* Есть много препаратов для местного применения. Конкретные вещества приведены в качестве примеров.