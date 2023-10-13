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Некоторые препараты для перорального приема в лечении диспепсии

Медикаментозное лечение *

Примечания

Ингибиторы протонной помпы

Декслансопразол

При длительном применении отмечается повышение уровня гастрина в крови, однако не получено данных о том, что на этом фоне повышен риск дисплазии или рака

Может вызывать боль в животе, диарею

Эзомепразол

Лансопразол

Омепразол

Пантопразол

Рабепразол

H2-блокаторы

Циметидин

Дозировка у пожилых ниже

При применении циметидина и, в меньшей степени, других препаратов, возможно проявление минимального антиандрогенного действия, реже - эректильной дисфункции

Замедленный метаболизм лекарственных препаратов, выводимых ферментной системой цитохрома Р-450 (например, фенитоин, варфарин, диазепам)

Может вызывать запор или диарею

Фамотидин

Низатидин

Ранитидин†

Цитопротекторное средство

Сукральфат

Редко - запор

Может связываться с другими препаратами и изменять их абсорбцию

В пределах 2 часов до или после приема сукральфата следует избегать приема циметидина, ципрофлоксацина, дигоксина, норфлоксацина, офлоксацина и ранитидина†

* Могут быть эффективны трициклические антидепрессанты При диспепсических симптомах, характерных для нарушений моторики, допустимо также лечение метоклопрамидом или эритромицином в виде суспензии.

Ранитидин (пероральный, внутривенный и безрецептурный) был отозван с рынка США и многих других стран из-за недопустимых концентраций N-нитрозодиметиламин (НДМА [NDMA]), вероятного человеческого канцерогена. Циметидин и фамотидин являются альтернативными препаратами и, как и ингибиторы протонной помпы, не содержат НДМА [NDMA].

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