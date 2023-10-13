Некоторые препараты для перорального приема в лечении диспепсии
Медикаментозное лечение *
Примечания
Ингибиторы протонной помпы
Декслансопразол
При длительном применении отмечается повышение уровня гастрина в крови, однако не получено данных о том, что на этом фоне повышен риск дисплазии или рака
Может вызывать боль в животе, диарею
Эзомепразол
Лансопразол
Омепразол
Пантопразол
Рабепразол
H2-блокаторы
Циметидин
Дозировка у пожилых ниже
При применении циметидина и, в меньшей степени, других препаратов, возможно проявление минимального антиандрогенного действия, реже - эректильной дисфункции
Замедленный метаболизм лекарственных препаратов, выводимых ферментной системой цитохрома Р-450 (например, фенитоин, варфарин, диазепам)
Может вызывать запор или диарею
Фамотидин
Низатидин
Ранитидин†
Цитопротекторное средство
Сукральфат
Редко - запор
Может связываться с другими препаратами и изменять их абсорбцию
В пределах 2 часов до или после приема сукральфата следует избегать приема циметидина, ципрофлоксацина, дигоксина, норфлоксацина, офлоксацина и ранитидина†
* Могут быть эффективны трициклические антидепрессанты При диспепсических симптомах, характерных для нарушений моторики, допустимо также лечение метоклопрамидом или эритромицином в виде суспензии.
†Ранитидин (пероральный, внутривенный и безрецептурный) был отозван с рынка США и многих других стран из-за недопустимых концентраций N-нитрозодиметиламин (НДМА [NDMA]), вероятного человеческого канцерогена. Циметидин и фамотидин являются альтернативными препаратами и, как и ингибиторы протонной помпы, не содержат НДМА [NDMA].