Некоторые показания для ко-тримоксазол (TMP/SMX)
Показания
Примечания
Бактериальный простатит
Первичная альтернатива фторхинолонам
Неосложненный цистит у женщин
Также эффективен, как и фторхинолоны, для эмпирического короткого курса терапии (3 дня), если уровень резистентности к TMP/SMX является < 15%
Профилактика рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей у женщин и рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей детей
Использование от 1/2 до 1 таблетки удвоенной силы действия каждую ночь или каждую вторую ночь, или, для женщин с предыдущими рецидивами после коитуса
Лечение пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii, и профилактика этой инфекции у больных СПИДом или раком
Медикаменты выбора
Кишечные инфекции, вызванные различными бактериями (например, Shigella spp, Vibrio spp, Escherichia coli) и простейшими Cystoisospora и Cyclospora sppp
Полезность ограничивается увеличением распространения резистентности
Инфекции, вызванные Nocardia и Listeria monocytogenes
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Негоспитальные инфекции, вызванные метициллин-устойчивым Staphylococcus aureus
Препарат выбора для перорального лечения неосложненных инфекций, вызванных внебольничным метициллин-резистентным S. aureus
TMP/SMX = триметоприм/сульфаметоксазол.