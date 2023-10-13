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Некоторые показания для ко-тримоксазол (TMP/SMX)

Показания

Примечания

Бактериальный простатит

Первичная альтернатива фторхинолонам

Неосложненный цистит у женщин

Также эффективен, как и фторхинолоны, для эмпирического короткого курса терапии (3 дня), если уровень резистентности к TMP/SMX является < 15%

Профилактика рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей у женщин и рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей детей

Использование от 1/2 до 1 таблетки удвоенной силы действия каждую ночь или каждую вторую ночь, или, для женщин с предыдущими рецидивами после коитуса

Лечение пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii, и профилактика этой инфекции у больных СПИДом или раком

Медикаменты выбора

Кишечные инфекции, вызванные различными бактериями (например, Shigella spp, Vibrio spp, Escherichia coli) и простейшими Cystoisospora и Cyclospora sppp

Полезность ограничивается увеличением распространения резистентности

Инфекции, вызванные Nocardia и Listeria monocytogenes

Негоспитальные инфекции, вызванные метициллин-устойчивым Staphylococcus aureus

Препарат выбора для перорального лечения неосложненных инфекций, вызванных внебольничным метициллин-резистентным S. aureus

TMP/SMX = триметоприм/сульфаметоксазол.

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