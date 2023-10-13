Некоторые особенности основных типов буллезного эпидермолиза
Тип
Тип наследования
Уровень расщепления дермо-эпидермальных соединений
Специфические мутированные гены
Простой буллезный эпидермолиз
Аутосомно-доминантное наследование
Редко аутосомно-рецессивное
Эпидермис
KRT5, KRT14
Буллезный эпидермолиз пограничный
Аутосомно-рецессивные
Светлая пластинка зоны базальной мембраны.
LAMB3, COL17A1, LAMC2, и LAMA3
Буллезный эпидермолиз дистрофический
Аутосомно-доминантный/аутосомно-рецессивный
Зона ниже тёмной пластинки (самая верхняя часть дермы, чуть ниже тёмной пластинки базальной мембраны)
COL7A1
Синдром Киндлера
Аутосомно-рецессивные
Варианты – внутриэпидермальный или субэпидермальный
FERMT1