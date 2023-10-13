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Некоторые особенности основных типов буллезного эпидермолиза

Тип

Тип наследования

Уровень расщепления дермо-эпидермальных соединений

Специфические мутированные гены

Простой буллезный эпидермолиз

Аутосомно-доминантное наследование

Редко аутосомно-рецессивное

Эпидермис

KRT5, KRT14

Буллезный эпидермолиз пограничный

Аутосомно-рецессивные

Светлая пластинка зоны базальной мембраны.

LAMB3, COL17A1, LAMC2, и LAMA3

Буллезный эпидермолиз дистрофический

Аутосомно-доминантный/аутосомно-рецессивный

Зона ниже тёмной пластинки (самая верхняя часть дермы, чуть ниже тёмной пластинки базальной мембраны)

COL7A1

Синдром Киндлера

Аутосомно-рецессивные

Варианты – внутриэпидермальный или субэпидермальный

FERMT1

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