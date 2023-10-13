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Некоторые осложнения синдрома Дауна*

Система

Недостаточность

Со стороны сердца

Врожденный порок сердца, чаще всего это дефект межжелудочковой перегородки и открытый атрио-вентрикулярный канал

Повышенный риск пролапса митрального клапана и аортальной регургитации (более часто наблюдаются у взрослых)

Центральная нервная система

Когнитивные нарушения (от легких до тяжелых)

Задержка развития моторики и речи

Аутичное поведение

Болезнь Альцгеймера с ранним началом

Желудочно-кишечный

Дуоденальная атрезия или дуоденальный стеноз

Болезнь Гиршпрунга

Целиакия

Эндокринная патология

Гипотиреоз

Диабет

Глаза, уши, нос и горло.

Офтальмологические заболевания (например, врожденная катаракта, глаукома, косоглазие, нарушение рефракции)

Тугоухость

Увеличение частоты среднего отита

Рост

Низкий рост

Ожирение

Гематологические проявления

Тромбоцитопения

Неонатальная полицитемия

Транзиторное миелодиспластическое расстройство

Острый мегакариобластный лейкоз

Острый лимфоцитарный лейкоз

Скелетно-мышечные проявления

Атлантоаксиальная и атланто-затылочная нестабильность

Гиперподвижность суставов

Нарушения дыхания

Синдром обструктивного апноэ сна

*Не все осложнения присутствуют у конкретного пациента, но частота увеличена по сравнению со здоровыми людьми.

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