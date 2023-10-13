Некоторые осложнения синдрома Дауна*
Система
Недостаточность
Со стороны сердца
Врожденный порок сердца, чаще всего это дефект межжелудочковой перегородки и открытый атрио-вентрикулярный канал
Повышенный риск пролапса митрального клапана и аортальной регургитации (более часто наблюдаются у взрослых)
Центральная нервная система
Когнитивные нарушения (от легких до тяжелых)
Задержка развития моторики и речи
Желудочно-кишечный
Дуоденальная атрезия или дуоденальный стеноз
Эндокринная патология
Глаза, уши, нос и горло.
Офтальмологические заболевания (например, врожденная катаракта, глаукома, косоглазие, нарушение рефракции)
Увеличение частоты среднего отита
Рост
Низкий рост
Гематологические проявления
Тромбоцитопения
Транзиторное миелодиспластическое расстройство
Острый мегакариобластный лейкоз
Скелетно-мышечные проявления
Атлантоаксиальная и атланто-затылочная нестабильность
Гиперподвижность суставов
Нарушения дыхания
*Не все осложнения присутствуют у конкретного пациента, но частота увеличена по сравнению со здоровыми людьми.