Некоторые неинфекционные причины менингита

Тип

Примеры

Заболевания

Синдром Бехчета

Метастатический рак

Саркоидоз

Синдром Шегрена

Системная красная волчанка (СКВ)

Ревматоидный артрит (РА)

Разрыв внутричерепного цистерциркоза или плоскоклеточной кисты

Препараты противовоспалительного действия или с иммуномодулирующим эффектом

Азатиоприн

Циклоспорин

Цитозин-арабинозид

Внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ)

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) (чаще всего, ибупрофен)

Дополнительная медикаментозная терапия

Некоторые антибиотики (например, ципрофлоксацин, изониазид, пенициллин, триметоприм/сульфаметоксазол)

Карбамазепин

Феназопиридин

Ранитидин (недоступен в США)

Вещества, вводимые в субарахноидальное пространство

Анестетики

Антибиотики

Химиотерапевтические агенты

Рентгеноконтрастные вещества

