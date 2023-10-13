Некоторые неинфекционные причины менингита
Тип
Примеры
Заболевания
Метастатический рак
Системная красная волчанка (СКВ)
Разрыв внутричерепного цистерциркоза или плоскоклеточной кисты
Препараты противовоспалительного действия или с иммуномодулирующим эффектом
Азатиоприн
Циклоспорин
Цитозин-арабинозид
Внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ)
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) (чаще всего, ибупрофен)
Дополнительная медикаментозная терапия
Некоторые антибиотики (например, ципрофлоксацин, изониазид, пенициллин, триметоприм/сульфаметоксазол)
Карбамазепин
Феназопиридин
Ранитидин (недоступен в США)
Вещества, вводимые в субарахноидальное пространство
Анестетики
Антибиотики
Химиотерапевтические агенты
Рентгеноконтрастные вещества