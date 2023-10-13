Некоторые митохондриальные нарушения
Заболевание
Описание
Прогрессивный паралич внеглазных мускулов, которому обычно предшествует билатеральное, симметричное, прогрессивное опущение, начинающееся за месяцы или годы до паралича
Полисистемный вариант хронической прогрессивной наружной офтальмоплегии, который также вызывает блокировку сердца, пигментную дегенерацию сетчатки и дегенерацию центральной нервной системы
Непостоянная, но часто разрушительная билатеральная потеря зрения, которая чаще всего происходит в подростковом возрасте по причине точечной мутации в митохондриальной ДНК
Синдром миоклонической эпилепсии с разрывом красных мышечных волокон (MERRF)
Прогрессирующий миоклонус и судороги, деменция, атаксия и миопатия
Митохондриальная энцефаломиопатия, лактоцидоз и приступы, похожие на инсульт (синдром MELAS)
Эпизоды синдрома MELAS
Синдром Пирсона
Сидеробластная анемия, недостаточность поджелудочной железы и прогрессирующая болезнь печени, которая начинается в первые месяцы жизни и часто заканчивающаяся смертью ребенка