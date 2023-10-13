Некоторые медикаменты для лечения кандидозного вагинита
Медикаментозное лечение
Дозировка
Местное или влагалищное применение
Бутоконазол
Пролонгированное воздействие препарата при использовании 2% крема
5 г при однократном применении
Клотримазол
1% крем 5 г 1 раз в день в течение 7-14 дней или 2% крем 5 г в течение 3 дней
Миконазол
2% крем 5 г 1 раз в день в течение 7 дней или 4% крем 5 г в течение 3 дней
Влагалищный суппозиторий 100 мг 1 раз в день в течение 7 дней; или 200 мг 1 раз в день в течение 3 дней или 1200 мг однократно
Терконазол
0,4% крем 5 г 1 раз в день в течение 7 дней или 0,8% крем 5 г в течение 3 дней
Влагалищный суппозиторий 80 мг 1 раз в день в течение 3 дней
Тиоконазол
6,5% мазь по 5 г однократно
Перорально
Флуконазол
150 мг однократно
Ибрексафунгерп
300 мг каждые 12 часов в течение 1 дня
При рецидивирующем кандидозе: 300 мг каждые 12 часов в течение 1 дня каждого месяца в течение 6 месяцев
Отесеконазол
При рецидивирующем кандидозе: 600 мг однократной дозой в 1-й день, затем 450 мг однократной дозой на 2-й день, а затем, начиная с 14-го дня, по 150 мг 1 раз в неделю в течение 11 недель