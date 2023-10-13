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Некоторые медикаменты для лечения кандидозного вагинита

Медикаментозное лечение

Дозировка

Местное или влагалищное применение

Бутоконазол

Пролонгированное воздействие препарата при использовании 2% крема

5 г при однократном применении

Клотримазол

1% крем 5 г 1 раз в день в течение 7-14 дней или 2% крем 5 г в течение 3 дней

Миконазол

2% крем 5 г 1 раз в день в течение 7 дней или 4% крем 5 г в течение 3 дней

Влагалищный суппозиторий 100 мг 1 раз в день в течение 7 дней; или 200 мг 1 раз в день в течение 3 дней или 1200 мг однократно

Терконазол

0,4% крем 5 г 1 раз в день в течение 7 дней или 0,8% крем 5 г в течение 3 дней

Влагалищный суппозиторий 80 мг 1 раз в день в течение 3 дней

Тиоконазол

6,5% мазь по 5 г однократно

Перорально

Флуконазол

150 мг однократно

Ибрексафунгерп

300 мг каждые 12 часов в течение 1 дня

При рецидивирующем кандидозе: 300 мг каждые 12 часов в течение 1 дня каждого месяца в течение 6 месяцев

Отесеконазол

При рецидивирующем кандидозе: 600 мг однократной дозой в 1-й день, затем 450 мг однократной дозой на 2-й день, а затем, начиная с 14-го дня, по 150 мг 1 раз в неделю в течение 11 недель

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