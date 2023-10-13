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Некоторые лекарственные средства для лечения рвоты

Медикаментозное лечение

Примечания

Пероральные антигистаминные препараты

Дименгидринат

Применяется для лечения рвоты при раздражении лабиринта (например, при укачивании, лабиринтите)

Прометазин (Н1-гистаминоблокатор): используется кратковременно (например, при послеоперационном или остром головокружении)

Меклозин

Прометазин

антагонисты 5-HT3

Доласетрон

Применяется для лечения тяжелой, рефрактерной рвоты и рвоты на фоне химиотерапии

Возможные нежелательные явления: запор, диарея, боль в животе

Гранисетрон

Ондансетрон

Палоносетрон

Дополнительная медикаментозная терапия

Апрепитант

Применяется при назначении схем химиотерапии, характеризующихся высокой частотой развития тяжелой рвоты

Возможные нежелательные явления: сонливость, общая слабость, икота

Метоклопрамид

Применяется для лечения легкой рвоты

Перфеназин

Применяется для лечения тошноты и рвоты

Прохлорперазин

Применяется для лечения тошноты и рвоты

Оланзапин

Применяется для лечения тошноты и рвоты

Возможные побочные эффекты: сонливость, нарушение когнитивных и двигательных функций

Скополамин

Применяется для лечения морской болезни (укачивания)

Возможные нежелательные явления: уменьшение потоотделения, сухость кожи

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