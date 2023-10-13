Некоторые лекарственные средства для лечения рвоты
Медикаментозное лечение
Примечания
Пероральные антигистаминные препараты
Дименгидринат
Применяется для лечения рвоты при раздражении лабиринта (например, при укачивании, лабиринтите)
Прометазин (Н1-гистаминоблокатор): используется кратковременно (например, при послеоперационном или остром головокружении)
Меклозин
Прометазин
антагонисты 5-HT3
Доласетрон
Применяется для лечения тяжелой, рефрактерной рвоты и рвоты на фоне химиотерапии
Возможные нежелательные явления: запор, диарея, боль в животе
Гранисетрон
Ондансетрон
Палоносетрон
Дополнительная медикаментозная терапия
Апрепитант
Применяется при назначении схем химиотерапии, характеризующихся высокой частотой развития тяжелой рвоты
Возможные нежелательные явления: сонливость, общая слабость, икота
Метоклопрамид
Применяется для лечения легкой рвоты
Перфеназин
Применяется для лечения тошноты и рвоты
Прохлорперазин
Применяется для лечения тошноты и рвоты
Оланзапин
Применяется для лечения тошноты и рвоты
Возможные побочные эффекты: сонливость, нарушение когнитивных и двигательных функций
Скополамин
Применяется для лечения морской болезни (укачивания)
Возможные нежелательные явления: уменьшение потоотделения, сухость кожи