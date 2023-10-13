Некоторые лекарственные средства, вызывающие иммуносупрессию
Класс
Примеры
Противоэпилептические препараты
Ламотриджин
Фенитоин
Соли вальпроевой кислоты
Биопрепараты и небольшие молекулы
ингибиторы интерлейкина (ИЛ)-1 (например, анакинра)
ингибиторы ИЛ-6 (например, тоцилизумаб)
ингибиторы ИЛ-17 (например, бродалумаб)
ингибиторы фактора некроза опухолей (ФНО) (например, адалимумаб, этанерцепт, инфликсимаб)
ингибиторы активации Т-клеток (например, абатацепт, базиликсимаб)
ингибиторы CD20 (например, ритуксимаб, офатумумаб)
ингибиторы CD3 (например, муромонаб-CD3)
Ингибиторы комплемента (например, сутимлимаб, пегцетоплан, экулизумаб, авакопан)
ингибиторы янус-киназы (JAK) (например, риксолитиниб)
Другие препараты, направленные на В-клетки (например, блинатумомаб, белимумаб, аксикабтаген цилолейцел [CART-T терапия])
Ингибиторы кальциневрина
Циклоспорин
Такролимус
Воклоспорин
Кортикостероиды
Метилпреднизолон
Преднизон
Цитотоксические химиотерапевтические препараты
Множественные (см. Систмемная противоопухолевая терапия [Systemic Antineoplastic Therapy])
Иммуносупрессивные иммуноглобулины
Антилимфоцитарный глобулин
Антитимоцитарный глобулин
Ингибиторы пуринового метаболизма
Азатиоприн
Микофенолат
Рапамицины
Эверолимус
Сиролимус