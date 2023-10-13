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Некоторые лекарственные средства, вызывающие иммуносупрессию

Класс

Примеры

Противоэпилептические препараты

Ламотриджин

Фенитоин

Соли вальпроевой кислоты

Биопрепараты и небольшие молекулы

ингибиторы интерлейкина (ИЛ)-1 (например, анакинра)

ингибиторы ИЛ-6 (например, тоцилизумаб)

ингибиторы ИЛ-17 (например, бродалумаб)

ингибиторы фактора некроза опухолей (ФНО) (например, адалимумаб, этанерцепт, инфликсимаб)

ингибиторы активации Т-клеток (например, абатацепт, базиликсимаб)

ингибиторы CD20 (например, ритуксимаб, офатумумаб)

ингибиторы CD3 (например, муромонаб-CD3)

Ингибиторы комплемента (например, сутимлимаб, пегцетоплан, экулизумаб, авакопан)

ингибиторы янус-киназы (JAK) (например, риксолитиниб)

Другие препараты, направленные на В-клетки (например, блинатумомаб, белимумаб, аксикабтаген цилолейцел [CART-T терапия])

Ингибиторы кальциневрина

Циклоспорин

Такролимус

Воклоспорин

Кортикостероиды

Метилпреднизолон

Преднизон

Цитотоксические химиотерапевтические препараты

Множественные (см. Систмемная противоопухолевая терапия [Systemic Antineoplastic Therapy])

Иммуносупрессивные иммуноглобулины

Антилимфоцитарный глобулин

Антитимоцитарный глобулин

Ингибиторы пуринового метаболизма

Азатиоприн

Микофенолат

Рапамицины

Эверолимус

Сиролимус

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