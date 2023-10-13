Некоторые лекарственные препараты, влияющие на риск падений и травм
Группа препаратов
Эффект
Риск падений
Травмы от удара
Аминогликозиды
Нанесение прямого ущерба вестибулярному аппарату
Увеличивает риск падений
—
Анальгетики (особенно опиоиды)
Настороженность или замедленная обработка информации
Увеличивает риск падений
—
Противоаритмические препараты
Снижение церебральной перфузии
Увеличивает риск падений
—
Антикоагулянты
Увеличивает риск кровотечения
—
Негативное влияние на потенциал травм
Антихолинергические препараты
Спутанность сознания/делирий
Увеличивает риск падений
—
Антигипертензивные препараты (особенно вазодилаторы)
Снижение церебральной перфузии
Увеличивает риск падений
—
Нейролептики
Экстрапирамидные синдромы, другие антиадренергические эффекты, снижение концентрации внимания или ухудшение работы головного мозга
Увеличивает риск падений
—
Диуретики (особенно при обезвоживании пациента)
Снижение церебральной перфузии
Увеличивает риск падений
—
Психотропные препараты (особенно антидепрессанты, антипсихотики и бензодиазепины)
Сниженное чувство бдительности или замедление работы ЦНС
Увеличивает риск падений
—
Лечение остеопороза (кальций, витамин D, бисфосфонаты и связанные препараты)
Улучшение плотности костной ткани
—
Снижает потенциал травматизма