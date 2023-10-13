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Некоторые лекарственные препараты, влияющие на риск падений и травм

Некоторые лекарственные препараты, влияющие на риск падений и травм

Группа препаратов

Эффект

Риск падений

Травмы от удара

Аминогликозиды

Нанесение прямого ущерба вестибулярному аппарату

Увеличивает риск падений

Анальгетики (особенно опиоиды)

Настороженность или замедленная обработка информации

Увеличивает риск падений

Противоаритмические препараты

Снижение церебральной перфузии

Увеличивает риск падений

Антикоагулянты

Увеличивает риск кровотечения

Негативное влияние на потенциал травм

Антихолинергические препараты

Спутанность сознания/делирий

Увеличивает риск падений

Антигипертензивные препараты (особенно вазодилаторы)

Снижение церебральной перфузии

Увеличивает риск падений

Нейролептики

Экстрапирамидные синдромы, другие антиадренергические эффекты, снижение концентрации внимания или ухудшение работы головного мозга

Увеличивает риск падений

Диуретики (особенно при обезвоживании пациента)

Снижение церебральной перфузии

Увеличивает риск падений

Психотропные препараты (особенно антидепрессанты, антипсихотики и бензодиазепины)

Сниженное чувство бдительности или замедление работы ЦНС

Увеличивает риск падений

Лечение остеопороза (кальций, витамин D, бисфосфонаты и связанные препараты)

Улучшение плотности костной ткани

Снижает потенциал травматизма

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