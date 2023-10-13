Некоторые критерии в анамнезе пациента, указывающие на тип иммунодефицита
Признаки
Иммунодефицит
Рецидивирующие инфекции Streptococcus pneumoniae или Haemophilus influenzae
Дефицит Ig, С2 или IRAK-4
Рецидивирующая инфекция, вызванная Giardia intestinalis (lamblia)
Синдромы дефицита антител
Отягощенный семейный анамнез аутоиммунных заболеваний (таких как СКВ, злокачественная анемия)
Общий вариабельный иммунодефицит или селективный дефицит IgA
Инфекции Pneumocystis, криптоспоридиоз или токсоплазмоз
Нарушения функции Т-клеток или иногда дефицит Ig
Вирусные, грибковые или микобактериальные (оппортунистические) инфекции
Нарушения функции Т-клеток
Клиническая инфекция, вызванная живой ослабленной вакциной (такой как, ветряная оспа, полиомиелит, БЦЖ)
Нарушения функции Т-клеток
Реакция «трансплантат против хозяина», связанная с гемотрансфузией
Нарушения функции Т-клеток
Инфекции, вызванные стафилококком, грамотрицательными микроорганизмами (например, предствителями родов Serratia или Klebsiella), или грибковые инфекции (например, аспергиллез)
Кожные инфекции
Дефекты нейтрофилов или дефицит Ig
Рецидивирующий гингивит
Дефекты нейтрофилов
Рецидивирующие нейссериальные инфекции
Рецидивирующий сепсис
Недостаточность отдельного комплемента, гипоспленизм или недостаточность IgG
Детская смертность в семейном анамнезе или наличие у братьев матери инфекции, сходной с инфекцией пациента
Х-сцепленные нарушения (например, тяжелый комбинированный иммунодефицит; агаммаглобулинемия, сцепленная с Х-хромосомой; синдром Вискотта-Олдрича; гипер-IgM синдром)
БЦЖ = вакцина против туберкулеза; C = комплемент; Ig = иммуноглобулин; IRAK = ИЛ-1 рецептор-ассоциированная киназа; СКВ = системная красная волчанка.