skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Некоторые инфекционные причины и особенности болей в горле

Причина

Общие показатели *

Диагностический алгоритм†

Вирусный тонзиллофарингит

Обычно проявляется ринорей и/или кашлем

Эритема глотки и миндалин, иногда с экссудатом

Иногда появляется один или два увеличенных шейных лимфатических узла

Иногда нет лихорадки и/или только слабая или умеренная боль в горле

Только клиническое обследование

Стрептококковая ангина

Часто сильные боли в горле и лихорадка

В редких случаях ринорея или кашель

Заметная эритема глотки и миндалин с появлением экссудата

Обычно болезненная шейная лимфаденопатия

Иногда - экспресс-тест для определения антигена (ЭТА)

Иногда боль в горле

Инфекционный мононуклеоз

Часто высокая температура и постоянная слабость без других симптомов инфекции со стороны верхних дыхательных путей

Обычно у подростков или молодых взрослых лиц

Заметная эритема глотки и миндалин с появлением экссудата

Двусторонняя шейная лимфаденопатия и иногда - спленомегалия

Тест на гетерофильные антитела

Иногда - анализ на специфические антитела к вирусу Эпштейна-Барра

Абсцесс (например, окологлоточный)‡

Сильная боль в горле, тризм, боль при глотании и иногда слюнотечение

Характерный голос, как будто в ротовой полости находится "горячий картофель"

Эритема глотки и миндалин

Перитонзиллярный отек с отклонением язычка

Аспирация иглой и посев

Иногда проведение КТ с контрастным усилением или другого метода визуализации

Эпиглоттит

Внезапная сильная боль в горле и боль при глотании

Обычно возникает у детей в возрасте от 2 до 6 лет

Часто - слюнотечение, тахипноэ, стридор

Иногда - поза штатива (сидя в положении стоя и наклонившись вперед, шея отклонена назад и челюсть выдвинута вперед)

Отсутствие фарингеальной и тонзиллярной эритемы, экссудата и отека

Гибкая волоконно-оптическая ларингоскопия, проводимая в операционной

Иногда выполнение боковой рентгенографии шеи

* Показатели включают симптомы и результаты осмотра врача. Указанные признаки являются типичными, но не всегда присутствуют.

† Хотя осмотр врача проводится всегда, он упоминается в этой рубрике только в том случае, когда диагноз может быть иногда поставлен только на основании осмотра врача, без проведения каких-либо анализов.

‡ Эти причины - редкие.

КТ = компьютерная томография.

По этим темам