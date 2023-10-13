Некоторые инфекционные причины и особенности болей в горле
Причина
Общие показатели *
Диагностический алгоритм†
Вирусный тонзиллофарингит
Обычно проявляется ринорей и/или кашлем
Эритема глотки и миндалин, иногда с экссудатом
Иногда появляется один или два увеличенных шейных лимфатических узла
Иногда нет лихорадки и/или только слабая или умеренная боль в горле
Только клиническое обследование
Стрептококковая ангина
Часто сильные боли в горле и лихорадка
В редких случаях ринорея или кашель
Заметная эритема глотки и миндалин с появлением экссудата
Обычно болезненная шейная лимфаденопатия
Иногда - экспресс-тест для определения антигена (ЭТА)
Иногда боль в горле
Часто высокая температура и постоянная слабость без других симптомов инфекции со стороны верхних дыхательных путей
Обычно у подростков или молодых взрослых лиц
Заметная эритема глотки и миндалин с появлением экссудата
Двусторонняя шейная лимфаденопатия и иногда - спленомегалия
Тест на гетерофильные антитела
Иногда - анализ на специфические антитела к вирусу Эпштейна-Барра
Абсцесс (например, окологлоточный)‡
Сильная боль в горле, тризм, боль при глотании и иногда слюнотечение
Характерный голос, как будто в ротовой полости находится "горячий картофель"
Эритема глотки и миндалин
Перитонзиллярный отек с отклонением язычка
Аспирация иглой и посев
Иногда проведение КТ с контрастным усилением или другого метода визуализации
Внезапная сильная боль в горле и боль при глотании
Обычно возникает у детей в возрасте от 2 до 6 лет
Часто - слюнотечение, тахипноэ, стридор
Иногда - поза штатива (сидя в положении стоя и наклонившись вперед, шея отклонена назад и челюсть выдвинута вперед)
Отсутствие фарингеальной и тонзиллярной эритемы, экссудата и отека
Гибкая волоконно-оптическая ларингоскопия, проводимая в операционной
Иногда выполнение боковой рентгенографии шеи
* Показатели включают симптомы и результаты осмотра врача. Указанные признаки являются типичными, но не всегда присутствуют.
† Хотя осмотр врача проводится всегда, он упоминается в этой рубрике только в том случае, когда диагноз может быть иногда поставлен только на основании осмотра врача, без проведения каких-либо анализов.
‡ Эти причины - редкие.
КТ = компьютерная томография.