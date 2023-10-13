* Показатели включают симптомы и результаты осмотра врача. Указанные признаки являются типичными, но не всегда присутствуют. † Хотя осмотр врача проводится всегда, он упоминается в этой рубрике только в том случае, когда диагноз может быть иногда поставлен только на основании осмотра врача, без проведения каких-либо анализов. ‡ Эти причины - редкие.