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Некоторые вирусы, которые вызывают рецидивирующие или хронические поражения кожи или слизистых оболочек

Основные синдромы

Распространенность

Специфическая терапия

Специфическая профилактика*

Вирус простого герпеса (ВПГ-1 и ВПГ-2)

Простой губной герпес

Герпетический гингивостоматит

Дерматит

Кератоконъюнктивит

Энцефалит

Вульвовагинит

Неонатальное диссеминированное заболевание

Лабиальный: рецидив

Инфекция HSV-1 примерно у двух третей населения в мире < 50 лет

Герпетический гингивостоматит: часто у младенцев и детей

Ацикловир, фамцикловир, валацикловир, пенцикловир

Неонатальная инфекция: лечение инфекции у матери, супрессивная терапия начиная с 36 недель гестационного возраста, если у пациентов есть история рецидивирующего вируса простого герпеса; кесарево сечение, если на время родов есть поражения или продромальные симптомы

Папилломавирус человека

Бородавки

Генитальные кондиломы

Рак шейки матки, рак вульвы, рак влагалища, анальный рак, и ротоглоточный рак

Повсеместно

Общий, часто повторяющийся

Криотерапия, лазер, хирургическое иссечение, интерферон (возможно для генитального поражения), подофиллин (генитальная форма), имихимод

Вакцины против ВПЧ против 9 подтипов вируса папилломы человека (ВПЧ), наиболее часто связанных с различными видами рака и генитальными бородавками

Презервативы обеспечивают частичную защиту

*Неспецифические меры предосторожности (например, обычные меры гигиены, безопасный секс) также рекомендуются.

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