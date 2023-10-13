Некоторые вирусы, которые вызывают рецидивирующие или хронические поражения кожи или слизистых оболочек
Основные синдромы
Распространенность
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Простой губной герпес
Герпетический гингивостоматит
Дерматит
Кератоконъюнктивит
Энцефалит
Вульвовагинит
Неонатальное диссеминированное заболевание
Лабиальный: рецидив
Инфекция HSV-1 примерно у двух третей населения в мире < 50 лет
Герпетический гингивостоматит: часто у младенцев и детей
Ацикловир, фамцикловир, валацикловир, пенцикловир
Неонатальная инфекция: лечение инфекции у матери, супрессивная терапия начиная с 36 недель гестационного возраста, если у пациентов есть история рецидивирующего вируса простого герпеса; кесарево сечение, если на время родов есть поражения или продромальные симптомы
Папилломавирус человека
Рак шейки матки, рак вульвы, рак влагалища, анальный рак, и ротоглоточный рак
Повсеместно
Общий, часто повторяющийся
Криотерапия, лазер, хирургическое иссечение, интерферон (возможно для генитального поражения), подофиллин (генитальная форма), имихимод
Вакцины против ВПЧ против 9 подтипов вируса папилломы человека (ВПЧ), наиболее часто связанных с различными видами рака и генитальными бородавками
Презервативы обеспечивают частичную защиту
*Неспецифические меры предосторожности (например, обычные меры гигиены, безопасный секс) также рекомендуются.