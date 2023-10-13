Некоторые вирусы, которые вызывают заболевания множественными поражениями различных систем и органов
Основные синдромы
Распределение и распространенность
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Коксакивирусы
Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей
Острое респираторное заболевание с лихорадкой (дети)
Паралич
Лихорадка и экзантема
Варьируется в зависимости от типа
Заражены большинство людей
Заболеваемость увеличивается в теплое время года в умеренном климате, в тропиках и у детей встречается на протяжении всего года
Передается от человека к человеку, обычно через фекально-оральный путь
Нет
Нет
Экховирусы† и многочисленные энтеровирусы
Лихорадка и экзантема
Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей
Паралич
Как и коксакивирусы
Нет
Нет
Цитомегаловирус (ЦМВ)
Врождённые дефекты (инклюзионная цитомегалия)
Гепатит (цитомегаловирусный мононуклеоз)
У пациентов с ослабленным иммунитетом (включая пациентов со СПИДом): ретинит, желудочно-кишечные нарушения, нарушения центральной нервной системы, пневмония
Широкораспространенные
Врожденные
Распространено среди лиц с ослабленным иммунитетом
Ганцикловир, фоскарнет, цидофовир, иногда иммуноглобулин (например, реципиентам трансплантации органов с пневмонией)
Ганцикловир, фоскарнет
*Неспецифические меры предосторожности (например, соответствующая санация, мытьё рук) также рекомендуются.
†Для экховирусов типов 10, 21, 22 и 28 классификация была изменена; эти номера больше не используются. Недавно описанные энтеровирусы обозначены как типы 68-72.