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Некоторые вирусы, которые вызывают заболевания множественными поражениями различных систем и органов

Основные синдромы

Распределение и распространенность

Специфическая терапия

Специфическая профилактика*

Коксакивирусы

Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей

Герпетическая ангина

Эпидемическая плевродиния

Асептический менингит

Менингоэнцефалит

Неонатальный сепсис

Миокардит

Перикардит

Острое респираторное заболевание с лихорадкой (дети)

Паралич

Лихорадка и экзантема

Варьируется в зависимости от типа

Заражены большинство людей

Заболеваемость увеличивается в теплое время года в умеренном климате, в тропиках и у детей встречается на протяжении всего года

Передается от человека к человеку, обычно через фекально-оральный путь

Нет

Нет

Экховирусы† и многочисленные энтеровирусы

Острый вялый миелит

Асептический менингит

Лихорадка и экзантема

Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей

Менингоэнцефалит

Неонатальный сепсис

Паралич

Миокардит

Перикардит

Как и коксакивирусы

Нет

Нет

Цитомегаловирус (ЦМВ)

Врождённые дефекты (инклюзионная цитомегалия)

Гепатит (цитомегаловирусный мононуклеоз)

У пациентов с ослабленным иммунитетом (включая пациентов со СПИДом): ретинит, желудочно-кишечные нарушения, нарушения центральной нервной системы, пневмония

Широкораспространенные

Врожденные

Распространено среди лиц с ослабленным иммунитетом

Ганцикловир, фоскарнет, цидофовир, иногда иммуноглобулин (например, реципиентам трансплантации органов с пневмонией)

Ганцикловир, фоскарнет

*Неспецифические меры предосторожности (например, соответствующая санация, мытьё рук) также рекомендуются.

†Для экховирусов типов 10, 21, 22 и 28 классификация была изменена; эти номера больше не используются. Недавно описанные энтеровирусы обозначены как типы 68-72.

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