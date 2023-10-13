Некоторые вирусы, которые вызывают геморрагическую лихорадку
Основные синдромы
Распределение
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Флавивирусы (некоторые)
Бывший СССР (Сибирь)
Нет
Нет
Индия, Китай (вирус Нандзяньин (Nanjianyin)
Нет
Нет
Африка, Центральная и Южная Америка
Нет
Вакцина против вируса желтой лихорадки для путешественников в эндемичные районы и населения во время эпидемической вспышки заболевания
Тропики и субтропики, во всем мире
Нет
Вакцина против Денге для некоторых лиц в возрасте от 9 до 45 лет с предшествующей инфекцией Денге
Орто-хантавирусы (некоторые)
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, вызванным вирусом Хантаан, Пуумала, Добрава (Белград) или Сеул
Повсеместно
Рибавирин
Нет
Филовирусы
Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом Марбург
Африка
Нет
Нет
Геморрагическая лихорадка Эбола, обусловленная суданским эболавирусом
Африка, Суматра
Нет
На сегодняшний день не утверждено ни одной вакцины; существующие вакцины против вируса Эбола Заир не являются эффективными против штамма Судан
Геморрагическая лихорадка Эбола, обусловленная эболавирусом Бундибугио
Уганда
Нет
Нет
Геморрагическая лихорадка Эбола, обусловленная заирским эболавирусом
Африка
Коктейли с моноклональными антителами (одобрено FDA; применение из гуманных соображений/расширенный доступ)
Вакцины против лихорадки Эбола:
Вакцина rVSV-ZEBOV одобрена в США, используется при вспышках в ДРК (Демократическая Республика Конго)
Вакцина Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo используется в Демократической Республике Конго (ДРК).
Геморрагическая лихорадка Эбола, обусловленная рестонским эболавирусом
Филиппины
Нет
Нет
Маммаренавирусы (некоторые)
Боливийская геморрагическая лихорадка (вызывается вирусом Мачупо)
Аргентинская геморрагическая лихорадка (вызывается вирусом Junin)
Венесуэльская геморрагическая лихорадка (вызывается вирусом Гуанарито)
Бразильская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Сабиа)
Южная Америка, Африка (только лихорадка Ласса)
Рибавирин
Плазма от реконвалесцентов при всех, кроме лихорадки Ласса
Вакцина от аргентинской геморрагической лихорадки
Вирусная геморрагическая лихорадка, обусловленная вирусом Лухо
Замбия
Нет
Нет
Ортонаировирус
Геморрагическая лихорадка Крыма-Конго
Клещевой; бывший СССР, запад Пакистана, Африка, Азия, Средний Восток, Восточная Европа
Рибавирин
Вакцина (эффективность неизвестна)
Флебовирусы (некоторые)
Тяжелая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом
Клещевой: Китай, Корея, Япония
Нет
Нет
*Также рекомендуются неспецифические меры предосторожности (например, избегание путей передачи, обычные меры гигиены).