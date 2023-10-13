Некоторые вирусы, вызывающие неврологические заболевания
Основные синдромы
Распространенность
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Полиовирусы
Полиомиелит (острый периферический паралич)
Асептический менингит
Повсеместно
Заболеваемость сейчас низкая из-за вакцинации
Нет
Вакцины: живая (перорально), инактивированная (инъекция)
Альфавирусы (некоторые), переносятся москитами
Западный конский энцефалит
Северная и Южная Америка
Нет
Вакцина доступна для лошадей
Экспериментальная вакцина, использованная у работников лаборатории группы риска
Восточный лошадиный энцефалит
Северная Америка, Южная Америка (вирус Мадариага)
Нет
Вакцина доступна для лошадей
Исследуемая вакцина применяется для работников лабораторий группы риска
Венесуэльский конский энцефалит
От Персидского залива до Южной Америки
Нет
Вакцина доступна для лошадей
Исследуемая вакцина применяется для работников лабораторий группы риска
Флавивирусы (некоторые), переносятся москитами
Японский энцефалит
Юго-Восточная Азия, Япония, Корея, Китай, Индия, Филиппины, восточная территория бывшего СССР
Нет
Вакцина
Энцефалит долины Муррей
Австралия, Новая Гвинея
Нет
Нет
Энцефалит Сент-Луис
Северная и Южная Америка
Нет
Нет
Африка, Средний Восток, юг Франции, бывший СССР, Индия, Индонезия, Соединенные Штаты, Мексика, Канада, Южная Америка (Аргентина, Бразилия)
Нет
Скрининг крови и продуктов крови
Вакцина доступна для лошадей
Флавивирусы (некоторые), переносятся клещами
Энцефалит Повассан
Канада, северо-восток и верхний средний запад США
Нет
Нет
Клещевой энцефалит
Восточная и Центральная Европа, Балканы, бывший СССР
Вспышки соответствуют периоду активности клещей
Нет
Вакцина
Ортобуньявирусы (некоторые), переносится москитами
Калифорнийский энцефалит и похожие типы (например, энцефалит Ла-Кросс)
Вероятно, по всему миру
Распространено на Среднем Западе, Западе и Востоке США
Симптоматическая инфекция, в основном, у детей
Нет
Нет
Маммаренавирусы (некоторые)
Лимфоцитарный хориоменингит
США, Европа, возможно, в других местах
Основной переносчик: домашняя мышь
В основном у взрослых осенью и зимой
Нет
Нет
Вирус бешенства
Повсеместно
Нет
Вакцина
Иммуноглобулин для постконтактной профилактики бешенства
Вакцинация домашних животных
*Также рекомендуются неспецифические меры предосторожности (например, избегание загрязненной пищи и воды, переносчиков-членистоногих и животных, соблюдение обычных мер гигиены и использование соответствующих средств индивидуальной защиты).