Некоторые виды арбовирусных энцефалитов
Вирус
Распределение
Уровень смертности
Примечания
Флорида, Пуэрто-Рико, Виргинские острова США
Распространен в Африке, Индии, Гуаме, на юго-востоке Азии, в Новой Гвинее, Китае, Мексике, на острове Реюнион (Центральная Америка), в отдельных регионах Европы
< 1% в целом, но у пациентов > 60 лет существует повышенный риск смерти в течение 3 месяцев после появления симптомов, включая смерти от цереброваскулярных заболеваний, ишемической болезни сердца и диабета*
Необходимо заподозрить у американских путешественников, у которых развивается энцефалит после посещения эндемичных районов
Может привести к тяжелому энцефалиту и даже смерти, особенно у детей и людей старше 65 лет
Вирус колорадской клещевой лихорадки
Западные районы США и Канады, расположенные на высоте от 4000 до 10 000 футов над уровнем моря
Смерть вызывает редко
Вызывает неспецифическое фебрильное расстройство, редко осложняющееся менингитом или энцефалитом.
Вирус японского энцефалита
Азия и западное побережье Тихого океана; редко встречается в США (в основном среди путешественников, возвращающихся из эндемичных районов).
В целом выявлено < 1% случаев, но из них до 30% – тяжелые†
Затрагивает, в основном, детей
Как правило, имеет легкий и самоограничивающийся характер течения заболевания, однако тяжело переносится примерно в 1 из 250 случаев
Вакцинация проводится в эндемичных районах, также рекомендуется проведение вакцинации и путешественникам в эти районы
Вирус Ла-Кросс (вирус калифорнийского энцефалита)
Преимущественно на севере центральной части США, но географически распространен повсеместно
По оценкам, < 1% ‡
Не всегда верно распознается
С ним связано большинство случаев арбовирусного энцефалита у детей
Вирус энцефалита Сент-Луи
В основном на территории городских районов центральной и юго-восточной части США, а также в штатах в западной части
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Периодически вызывает эпидемии в городах; в остальных местах встречается редко и спорадически
Вирус Повассан
В США в основном в северо-восточных штатах и в районе Великих озер.
Юго-восточная Канада и Россия (юго-восточная Сибирь, к северо-востоку от Владивостока)
Около 10-15% §
Хотя и редко встречается, но с 2007 г. количество случаев возросло; случаи заражения происходят с конца весны и до середины осени, когда клещи наиболее активны
Следует рассматривать у пациентов с энцефалитом, особенно когда у пациента в анамнезе есть укус клеща, он много времени проводит на открытом воздухе или проживает или недавно вернулся из эндемичных районов.
Вирус клещевого энцефалита
Северная Азия, Россия и многие части Европы
Обычно 1–2%, но варьируется в зависимости от подтипа (0,5–35%)¶
Случаи заражения происходят с ранней весны до конца лета, когда клещи наиболее активны
Наибольшая заболеваемость и наиболее тяжелые симптомы возникают у людей старше 50 лет
Следует подозревать у путешественников с неспецифической фебрильной лихорадкой, которая прогрессирует до нейроинвазивного заболевания в течение 4 недель после возвращения их из эндемического района и после укуса клеща.
Венесуэльский конский энцефалит
Главным образом встречается в районах Южной и Центральной Америки; очень редко в США (в основном у путешественников, возвращающихся из эндемичных районов)
0–1%[a], преимущественно у детей
Доступна вакцина для лошадей; экспериментальная вакцина применяется для работников лабораторий, находящихся в группе риска
На всей территории континентальной части США и других частях Северной Америки
В Африке, Европе, на Среднем Востоке и в Западной Азии
Около 9% пациентов с вовлечением в патологический процесс центральной нервной системы (ЦНС)[b]
Начиная с 2017 года, распространяется с восточного побережья США, где он впервые появился в 1999 году, на все западные штаты
Вирус восточного лошадиного энцефалита
Восточная часть США; несколько случаев в штатах в районе Великих озер
Около 50-70%[c]
Встречается в виде небольших эпидемий каждые 10-20 лет, преимущественно, у маленьких детей и взрослых >55 лет
Вирус западного лошадиного энцефалита
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По неизвестным причинам практически исчез из Соединенных Штатов с 1988 года.
Флорида
Южная и Центральная Америка, Карибские острова, острова Тихого океана, Кабо-Верде (островное государство у северо-западного побережья Африки), Юго-Восточная Азия
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С 2018 года не было случаев локальной передачи вируса Зика в континентальной части США ([d]ссылка)
Может вызвать болезнь, похожую на лихорадку денге, и участвует в формировании синдрома Гийена-Барре, тяжелого заболевания головного мозга, а также микроцефалии у детей инфицированных матерей
* Cerqueira-Silva T, Pescarini JM, Cardim CL, et al: Risk of death following chikungunya virus disease in the 100 million Brazilian cohort, 2015–18: A matched cohort study and self-controlled case series. Lancet Infectious Diseases 25(5):504-513, 2024.
† LaBeaud AD, Bashir F, King CH: Measuring the burden of arboviral diseases: The spectrum of morbidity and mortality from four prevalent infections. Population Health Metrics 9:1, 2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3024945/pdf/1478-7954-9-1.pdf
‡ Vahey GV, Lindsey NP, Staples JE, et al:: La Crosse virus disease in the United States, 2003–2019. Am J Trop Med Hyg 105(3):807-812, 2021. doi: 10.4269/ajtmh.21-0294
§Centers for Disease Control and Prevention: Powassan virus. Historic data (2004–2023). Accessed July 5, 2024.
¶ Hills SL, Poehling KA, Chen WH, et al: Tick-borne encephalitis vaccine: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, United States, 2023. MMWR Recommen Rep 72(5):1-29, 2023.
[a]Centers for Disease Control and Prevention: Venezuelan equine encephalitis—Colombia, 1995. MMWR 44(39):721-724, 1995
[b] Fagre AC, Lyons S, Staples JE, et al: West Nile virus and other nationally notifiable arboviral diseases—United States, 2021. MMWR 72(34):901-906, 2023.
[c]Centers for Disease Control and Prevention: Eastern Equine Encephalitis Virus. Accessed July 5, 2024.
[d] Zika Cases in the United States. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed May 31, 2024.