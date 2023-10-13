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Некоторые важные признаки при полиартикулярных болях в суставах

Признаки

Возможная причина

Общие признаки

Сопутствующий тендинит

Ревматоидный артрит, диссеминированная гонококковая инфекция, псориатический артрит, подагра, ювенильный идиопатический артрит (при начале в возрасте ≤16)

Конъюнктивит, диарея, поражения кожи и гениталий

реактивный артрит;

Лихорадка

Инфекционный артрит, подагра, системные воспалительные заболевания (например, СКВ, ревматоидный артрит)

Чувство общего недомогания, снижение массы тела и лимфаденопатия

Острая ВИЧ-инфекция, системный ювенильный идиопатический артрит (болезнь Стилла)

Поражения ротовой полости и гениталий

Болезнь Бехчета, реактивный артрит

Возвышающиеся над кожей серебристые бляшки

Псориатический артрит

Недавно перенесенный фарингит и мигрирующий артрит или тяжелая артралгия

Ревматическая атака, диссеминированная гонококковая инфекция

Недавняя вакцинация или использование компонентов крови

Сывороточная болезнь

Поражения кожи, боли в животе, респираторные симптомы и поражение слизистых оболочек

Системный васкулит

Уретрит

Реактивный артрит или диссеминированная гонококковая инфекция

Данные исследований суставов рук

Асимметричное участие ПМФ и ДМФ суставов с диффузным опуханием пальцев (дактилит) и/или точечными углубленимия на ногтях

Псориатический артрит

Тофусы плюс асимметричное вовлечение любых суставов кисти, включая острое воспаление дистальных межфаланговых суставов (узлы Гебердена)

Подагра

Костное разращение суставов ПМФ (узелки Боучарда) или ДМФ (узелки Гебердена)

Вовлечение первого пястно-запястного сустава (ПЗС)

Остеоартрит

феномен Рейно

Системный склероз, СКВ или смешанная болезнь соединительной ткани

Сыпь с шелушением, часто с образованием бляшек поверх разгибательных поверхностей ПФС и ПМФС (папулы Готтрона)

Дерматомиозит

Расслабление нескольких сухожилий пальцев, которое может привести к деформации приводимых пальцев (артропатия Жакку)

СКВ

Симметричное вовлечение ПМФС и ПФС, в частности, деформация пальцев в виде шеи лебедя или контрактура Вайнштейна

Ревматоидный артрит

Утолщение кожи над пальцами (склеродактилия) и сгибательная контрактура

Системная склеродермия

ДМФ = дистальные межфаланговые суставы; ПФС = пястнофаланговые суставы; ПМФ = проксимальные межфаланговые суставы; СКВ = системная красная волчанка

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