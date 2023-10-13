Некоторые важные признаки при полиартикулярных болях в суставах
Признаки
Возможная причина
Общие признаки
Сопутствующий тендинит
Ревматоидный артрит, диссеминированная гонококковая инфекция, псориатический артрит, подагра, ювенильный идиопатический артрит (при начале в возрасте ≤16)
Конъюнктивит, диарея, поражения кожи и гениталий
Лихорадка
Инфекционный артрит, подагра, системные воспалительные заболевания (например, СКВ, ревматоидный артрит)
Чувство общего недомогания, снижение массы тела и лимфаденопатия
Острая ВИЧ-инфекция, системный ювенильный идиопатический артрит (болезнь Стилла)
Поражения ротовой полости и гениталий
Возвышающиеся над кожей серебристые бляшки
Недавно перенесенный фарингит и мигрирующий артрит или тяжелая артралгия
Ревматическая атака, диссеминированная гонококковая инфекция
Недавняя вакцинация или использование компонентов крови
Сывороточная болезнь
Поражения кожи, боли в животе, респираторные симптомы и поражение слизистых оболочек
Уретрит
Реактивный артрит или диссеминированная гонококковая инфекция
Данные исследований суставов рук
Асимметричное участие ПМФ и ДМФ суставов с диффузным опуханием пальцев (дактилит) и/или точечными углубленимия на ногтях
Тофусы плюс асимметричное вовлечение любых суставов кисти, включая острое воспаление дистальных межфаланговых суставов (узлы Гебердена)
Костное разращение суставов ПМФ (узелки Боучарда) или ДМФ (узелки Гебердена)
Вовлечение первого пястно-запястного сустава (ПЗС)
феномен Рейно
Системный склероз, СКВ или смешанная болезнь соединительной ткани
Сыпь с шелушением, часто с образованием бляшек поверх разгибательных поверхностей ПФС и ПМФС (папулы Готтрона)
Расслабление нескольких сухожилий пальцев, которое может привести к деформации приводимых пальцев (артропатия Жакку)
Симметричное вовлечение ПМФС и ПФС, в частности, деформация пальцев в виде шеи лебедя или контрактура Вайнштейна
Утолщение кожи над пальцами (склеродактилия) и сгибательная контрактура
ДМФ = дистальные межфаланговые суставы; ПФС = пястнофаланговые суставы; ПМФ = проксимальные межфаланговые суставы; СКВ = системная красная волчанка