Некоторые аспекты клинического применения фторхинолонов
Фторхинолоны
Применение
Примечания
Фторхинолоны, кроме моксифлоксацина
Инфекции мочевыводящих путей, когда устойчивость Escherichia coli к триметоприму/сульфаметоксазолу составляет > 15%
Однако повышенная резистентность E. coli в некоторых сообществах
Фторхинолоны
Бактериальный простатит
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Обычно эффективен
Инфекционная диарея
Эффективен против большинства бактерий (Campylobacter spp, сальмонеллы, шигеллы, вибрионы, Yersinia enterocolitica); однако отмечена повышенная резистентность Campylobacter jejuni в некоторых регионах
Не используется при кишечной палочке штамма O157:H7 или других штаммах энтерогеморрагической кишечной палочки
Не эффективен против Clostridioides difficile (ранее Clostridium difficile)
Офлоксацин
7-дневный курс
Фторхинолоны последних поколений (делафлоксацин, гемифлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин)
Не является терапией первой линии, поскольку предпочтительны другие лекарства.
Препараты выбора (или азитромицин)
Ципрофлоксацин
Может быть использован эмпирически (в дополнение к антистафилококковым антибиотикам) на основе местной антибиотикограммы, поскольку он эффективен против Pseudomonas aeruginosa
Может быть использован с другим антипсевдомонадным антибиотиком, если есть подозрение на мультирезистентность
Долгосрочное пероральное лечение остеомиелита, вызванного чувствительными к антибиотикам бактериями
Поскольку фторхинолоны имеют высокую пероральную биодоступность и хорошую проницаемость в костную ткань, то их использование полезно при остеомиелите.
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Широко использовался в течение 2001 года после биотеррористической атаки в США