skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Некоторые аспекты клинического применения фторхинолонов

Фторхинолоны

Применение

Примечания

Фторхинолоны, кроме моксифлоксацина

Инфекции мочевыводящих путей, когда устойчивость Escherichia coli к триметоприму/сульфаметоксазолу составляет > 15%

Однако повышенная резистентность E. coli в некоторых сообществах

Фторхинолоны

Бактериальный простатит

Бактериемия, вызванная Salmonella

Брюшной тиф

Обычно эффективен

Инфекционная диарея

Эффективен против большинства бактерий (Campylobacter spp, сальмонеллы, шигеллы, вибрионы, Yersinia enterocolitica); однако отмечена повышенная резистентность Campylobacter jejuni в некоторых регионах

Не используется при кишечной палочке штамма O157:H7 или других штаммах энтерогеморрагической кишечной палочки

Не эффективен против Clostridioides difficile (ранее Clostridium difficile)

Офлоксацин

Инфекции, вызванные Chlamydia trachomatis

7-дневный курс

Фторхинолоны последних поколений (делафлоксацин, гемифлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин)

Негоспитальная пневмония

Не является терапией первой линии, поскольку предпочтительны другие лекарства.

Пневмония, вызванная Legionella

Препараты выбора (или азитромицин)

Ципрофлоксацин

Внутрибольничная пневмония

Может быть использован эмпирически (в дополнение к антистафилококковым антибиотикам) на основе местной антибиотикограммы, поскольку он эффективен против Pseudomonas aeruginosa

Может быть использован с другим антипсевдомонадным антибиотиком, если есть подозрение на мультирезистентность

Долгосрочное пероральное лечение остеомиелита, вызванного чувствительными к антибиотикам бактериями

Поскольку фторхинолоны имеют высокую пероральную биодоступность и хорошую проницаемость в костную ткань, то их использование полезно при остеомиелите.

Профилактика менингококковой инфекции

Профилактика сибирской язвы

Широко использовался в течение 2001 года после биотеррористической атаки в США

По этим темам