Нейролептики второго поколения*
Лекарственный препарат
Диапазон доз
Обычная доза для взрослых
Комментарии†
Арипипразол
10–30 мг перорально
15 мг перорально
Частичный агонист дофамин-2 рецепторов
Низкий риск развития метаболического синдрома
Азенапин
5-10 мг сублингвально 2 раза в день
10 мг сублингвально 2 раза в день
Принимается сублингвально, в течение последующих 10 минут нельзя употреблять пищу (таблетки не следует проглатывать)
Брекспипразол
2-4 мг перорально
2-4 мг перорально
Частичный агонист дофамин-2 рецепторов
Низкий риск развития метаболического синдрома
Помогает при большой депрессии
Дозу титруют с
Карипразин
1,5–6 мг перорально
3-6 мг перорально
Низкий риск развития метаболического синдрома
Наиболее частые побочные эффекты: сонливость, расстройства желудка
Дозу титруют с
Клозапин
150–450 мг перорально 2 раза в день
400 мг перорально на ночь
Первый SGA (антипсихотический препарат второго поколения)
Единственный с доказанной эффективностью у пациентов с резистентностью к другим нейролептикам
Необходим постоянный мониторинг количества лейкоцитов, т к высок риск развития агранулоцитоза
Высокий риск развития судорог и метаболического синдрома
Илоперидон
1-12 мг перорально 2 раза в день
12 мг перорально 1 раз в день
Из-за возможного ортостатического коллапса, в начале приема оптимальная доза достигается постепенным прибавлением в течение 4 дней
Люматеперон
40-60 мг в день
42 мг перорально 1 раз в день
Вероятная антагонистическая активность на центральных серотониновых 5-HT2A-рецепторах и постсинаптическая антагонистическая активность на центральных дофаминовых D2-рецепторах
Снижение риска развития двигательных и метаболических побочных эффектов
Противопоказан пожилым пациентам с обусловленным деменцией психозом
Луразидон
40-160 мг перорально 1 раз в день
80 мг перорально 1 раз в день
Принимают 1 раз в день во время еды
Больным с печеночной недостаточностью следует принимать более низкие дозы
Оланзапин
10-20 мг перорально на ночь
15 мг перорально на ночь
Наиболее частые побочные действия: Сонливость, метаболический синдром и головокружение
Палиперидон
3-12 мг перорально на ночь
6 мг перорально на ночь
Метаболит рисперидона
Аналог рисперидона
Пимавансерин
34 мг в день
34 мг перорально на ночь
Антагонист 5НТ2а; он был протестирован и одобрен для лечения психотических расстройств при болезни Паркинсона
Кветиапин
150-375 мг перорально 2 раза в день
Пролонгированного действия: 400-800 мг перорально перед сном
200 мг перорально 2 раза в день
Низкая активность позволяет расширить диапазон дозировок
Может вызывать метаболический синдром
Не обладает антихолинэргическим эффектом
Необходимо титрование дозы за счет блокады alpha-2 рецепторов
Дозировка два раза в день необходима для препаратов с немедленным высвобождением; препараты с замедленным высвобождением даются 1 раз в день перед сном
Рисперидон
4-10 мг перорально на ночь
4 мг перорально на ночь
Может вызывать экстрапирамидные симптомы в дозах > 6 мг, повышение (степень зависит от дозы) уровня пролактина или метаболический синдром
Зипрасидон
40-80 мг перорально 2 раза в день
80 мг перорально 2 раза в день
Ингибирует обратный захват серотонина и норадреналина, возможно с антидепрессивными эффектами
Самый короткий период полувыведения из организма среди новых препаратов
Требует двукратного приема в сутки с пищей
Доступна парентеральная форма для в/м введения
Низкий риск развития метаболического синдрома
*Рекомендуется мониторинг метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа для этих групп нейролептиков.
†Все АНЛ связаны с повышением смертности пациентов пожилого возраста с деменцией.
АНЛ = атипичные нейролептики (нейролептики второго поколения); WBC = количество лейкоцитов.