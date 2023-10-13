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Нейролептики второго поколения*

Лекарственный препарат

Диапазон доз

Обычная доза для взрослых

Комментарии†

Арипипразол

10–30 мг перорально

15 мг перорально

Частичный агонист дофамин-2 рецепторов

Низкий риск развития метаболического синдрома

Азенапин

5-10 мг сублингвально 2 раза в день

10 мг сублингвально 2 раза в день

Принимается сублингвально, в течение последующих 10 минут нельзя употреблять пищу (таблетки не следует проглатывать)

Брекспипразол

2-4 мг перорально

2-4 мг перорально

Частичный агонист дофамин-2 рецепторов

Низкий риск развития метаболического синдрома

Помогает при большой депрессии

Дозу титруют с

  • 1 мг с 1 по 4 день

  • 2 мг, с 5 по 7

  • 4 мг дают в 8-й день (максимальная доза: 4 мг)

Карипразин

1,5–6 мг перорально

3-6 мг перорально

Низкий риск развития метаболического синдрома

Наиболее частые побочные эффекты: сонливость, расстройства желудка

Дозу титруют с

  • 1,5 мг в первый 1-й день

  • 3 мг на 2-й день

Клозапин

150–450 мг перорально 2 раза в день

400 мг перорально на ночь

Первый SGA (антипсихотический препарат второго поколения)

Единственный с доказанной эффективностью у пациентов с резистентностью к другим нейролептикам

Необходим постоянный мониторинг количества лейкоцитов, т к высок риск развития агранулоцитоза

Высокий риск развития судорог и метаболического синдрома

Илоперидон

1-12 мг перорально 2 раза в день

12 мг перорально 1 раз в день

Из-за возможного ортостатического коллапса, в начале приема оптимальная доза достигается постепенным прибавлением в течение 4 дней

Люматеперон

40-60 мг в день

42 мг перорально 1 раз в день

Вероятная антагонистическая активность на центральных серотониновых 5-HT2A-рецепторах и постсинаптическая антагонистическая активность на центральных дофаминовых D2-рецепторах

Снижение риска развития двигательных и метаболических побочных эффектов

Противопоказан пожилым пациентам с обусловленным деменцией психозом

Луразидон

40-160 мг перорально 1 раз в день

80 мг перорально 1 раз в день

Принимают 1 раз в день во время еды

Больным с печеночной недостаточностью следует принимать более низкие дозы

Оланзапин

10-20 мг перорально на ночь

15 мг перорально на ночь

Наиболее частые побочные действия: Сонливость, метаболический синдром и головокружение

Палиперидон

3-12 мг перорально на ночь

6 мг перорально на ночь

Метаболит рисперидона

Аналог рисперидона

Пимавансерин

34 мг в день

34 мг перорально на ночь

Антагонист 5НТ2а; он был протестирован и одобрен для лечения психотических расстройств при болезни Паркинсона

Кветиапин

150-375 мг перорально 2 раза в день

Пролонгированного действия: 400-800 мг перорально перед сном

200 мг перорально 2 раза в день

Низкая активность позволяет расширить диапазон дозировок

Может вызывать метаболический синдром

Не обладает антихолинэргическим эффектом

Необходимо титрование дозы за счет блокады alpha-2 рецепторов

Дозировка два раза в день необходима для препаратов с немедленным высвобождением; препараты с замедленным высвобождением даются 1 раз в день перед сном

Рисперидон

4-10 мг перорально на ночь

4 мг перорально на ночь

Может вызывать экстрапирамидные симптомы в дозах > 6 мг, повышение (степень зависит от дозы) уровня пролактина или метаболический синдром

Зипрасидон

40-80 мг перорально 2 раза в день

80 мг перорально 2 раза в день

Ингибирует обратный захват серотонина и норадреналина, возможно с антидепрессивными эффектами

Самый короткий период полувыведения из организма среди новых препаратов

Требует двукратного приема в сутки с пищей

Доступна парентеральная форма для в/м введения

Низкий риск развития метаболического синдрома

*Рекомендуется мониторинг метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа для этих групп нейролептиков.

†Все АНЛ связаны с повышением смертности пациентов пожилого возраста с деменцией.

АНЛ = атипичные нейролептики (нейролептики второго поколения); WBC = количество лейкоцитов.

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