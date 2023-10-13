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Нейрогормоны Гипоталамуса

Нейрогормон

Гормон передней доли гипофиза, на который оказывается влияние

Эффект

Кортикотропин-высвобождающий гормон

АКТГ

Стимулирующее

Дофамин

Пролактин

ЛГ

ФСГ

ТТГ

Ингибирующее

Ингибирующее

Ингибирующее

Ингибирующее

Гонадотропин-высвобождающий гормон

ЛГ

ФСГ

Стимулирующее*

Стимулирующее*

Рилизинг-гормон гормона роста

гормон роста (ГР)

Стимулирующее

Пролактин-высвобождающий гормон

Пролактин

Стимулирующее

Соматостатин

гормон роста (ГР)

ТТГ

Ингибирующее

Ингибирующее

Тиреотропин-рилизинг-гормон

ТТГ

Пролактин

Стимулирующее

Стимулирующее

* В физиологических условиях и при экзогенном введении при перемежающимся пульсе. Непрерывная инфузия ингибирует высвобождение ЛГ и ФСГ.

АКТГ = адренокортикотропный гормон (кортикотропин); ФСГ = фолликулостимулирующий гормон; ГР = гормон роста; ЛГ = лютеинизирующий гормон; ТТГ = тиреотропный гормон.

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