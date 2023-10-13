Нейрогормоны Гипоталамуса
Нейрогормон
Гормон передней доли гипофиза, на который оказывается влияние
Эффект
Кортикотропин-высвобождающий гормон
АКТГ
Стимулирующее
Дофамин
Пролактин
ЛГ
ФСГ
ТТГ
Ингибирующее
Ингибирующее
Ингибирующее
Ингибирующее
Гонадотропин-высвобождающий гормон
ЛГ
ФСГ
Стимулирующее*
Стимулирующее*
Рилизинг-гормон гормона роста
гормон роста (ГР)
Стимулирующее
Пролактин-высвобождающий гормон
Пролактин
Стимулирующее
Соматостатин
гормон роста (ГР)
ТТГ
Ингибирующее
Ингибирующее
Тиреотропин-рилизинг-гормон
ТТГ
Пролактин
Стимулирующее
Стимулирующее
* В физиологических условиях и при экзогенном введении при перемежающимся пульсе. Непрерывная инфузия ингибирует высвобождение ЛГ и ФСГ.
АКТГ = адренокортикотропный гормон (кортикотропин); ФСГ = фолликулостимулирующий гормон; ГР = гормон роста; ЛГ = лютеинизирующий гормон; ТТГ = тиреотропный гормон.