Нежелательные реакции и противопоказания при лечении антималярийными препаратами
Лекарственный препарат
Неблагоприятные реакции
Противопоказания
Артеметер/лумефантрин
Головная боль, анорексия, головокружение, астения (обычно в легкой форме)
При приеме лумефантрина – пролонгированный интервал QT
Аллергия к артеметеру/лумефантрину
Использование медикамента во время беременности возможно тогда, когда потенциальные преимущества от его применения перевешивают потенциальный риск негативного влияния на плод, что обычно наблюдается во 2-м и 3-м триместре и, вероятно, в первом
Мефлохин используют для профилактики
Артесунат
Как и артеметер
Задержка гемолиза; уровень гемоглобина следует контролировать в течение 4 недель после терапии
Аллергия на артесунат
Препарат назначается во время беременности тогда, когда потенциальные преимущества от его применения перевешивают потенциальный риск побочных явлений от его применения, что имеет место у большинства пациентов с тяжелой формой малярии, требующей парентеральной терапии.
Атоваквон/прогуанил
Нарушения желудочно-кишечного тракта, головная боль, головокружение, сыпь, зуд
Во время беременности использовать только, если нет альтернатив и потенциальная польза больше потенциального риска для плода
Гиперчувствительность, кормление грудью*, тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина < 30 мл/минуту)
Хлорохин
Гидроксихлорохин
Нарушения желудочно-кишечного тракта, головные боли, головокружение, затуманенное зрение, сыпи или зуд, обострение псориаза, дискразия крови, алопеция, изменения по ЭКГ, включая сидром продолжительного интервала QT, ретинопатия, психоз (редко)
Гиперчувствительность, нарушения сетчатки и зрения или возможные взаимодействия лекарственных средств, приводящие к удлинению интервала QTc и аритмии
Клиндамицин
Гипотония, токсичность костного мозга, нарушения почек, сыпи, желтуха, шум в ушах, инфекция Clostridium difficile (псевдомембранозный колит)
Аллергия
Доксициклин
Расстройства желудочно-кишечного тракта, светочувствительность, вагинальный кандидоз, C. difficile инфекции (псевдомембранозный колит), эрозивный эзофагит
Беременность, дети < 8 лет
Халофантрин
Пролонгированные интервалы PR и QT, сердечная аритмия, гипотензия, нарушения желудочно-кишечного тракта, головокружение, умственные нарушения, приступы, внезапная смерть
Во время беременности используется, если только потенциальная польза больше потенциального риска для плода
Нарушения сердечной проводимости, семейное пролонгирование QT, использование препарата, который влияет на интервал QT, гиперчувствительность
Мефлохин
Плохой сон, нейропсихиатрические симптомы, головокружение, вертиго, помутнение сознания, психоз, приступы, синусовая брадикардия, нарушения желудочно-кишечного тракта
Гиперчувствительность, судороги и психические нарушения в прошлом, нарушения сердечной проводимости или аритмия, параллельное назначение препаратов, которые могут пролонгировать сердечную проводимость (например, бета-блокаторов, блокаторов кальциевыхканалов, хинина, хинидина, галофантрина), профессии, требующие хорошей координации и ориентации в пространстве, при которых вертиго может угрожать жизни, 1-ый триместр беременности
Хинин
Нарушения желудочно-кишечного тракта, шум в ушах, нарушения зрения, аллергические реакции, умственные нарушения, аритмии, кардиотоксичность
Гиперчувствительность, недостаточность G6PD, ретробульбарный неврит, шум в ушах, беременность (относительное противопоказание), поздние неблагоприятные реакции на хинин (рекомендуется постоянный мониторинг ЭКГ, артериального давления (когда препарат дают внутривенно) и глюкозы)
Хинидин
Аритмии, расширение комплекса QRS, удлинение интервала QTc, гипотония, гипогликемия
Гиперчувствительность, тромбоцитопения (рекомендуется постоянный мониторинг ЭКГ, артериального давления и глюкозы)
Нет нагрузочной дозы для пациентов, получающих > 40 мг/кг хинина в течение предыдущих 48 часов или дозу мефлохина в течение предыдущих 12 часов
Примахин
Тяжёлый интраваскулярный гемолиз у людей с недостаточностью G6PD, нарушения желудочно-кишечного тракта, лейкопения, метемоглобинурия
Сопутствующее применение хинакрина или потенциально гемолитического или подавляющего костный мозг препарата, недостаточность G6PD, беременность (поскольку нет данных о статусе G6PD у плода)
Пириметамин/сульфадоксин
Многоформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермический невролиз, крапивница, эксфолиативный дерматит, сывороточная болезнь, гепатит, умственные нарушения, припадки, нарушения желудочно-кишечного тракта, стоматит, панкреатит, токсичность костного мозга, гемолиз, лихорадка, нефроз
Гиперчувствительность, анемия, связанная с недостаточностью фолиевой кислоты, дети ≤ 2 месяцев, беременность, кормление грудью
Тафенохин
Тяжелый внутрисосудистый гемолиз у пациентов с дефицитом G6PD, психические реакции, метгемоглобинемия, желудочно-кишечные расстройства, реакции гиперчувствительности
Дефицит G6PD, беременность (т.к. не известен уровень G6PD у плода), кормление грудью (пока не выяснится, что у ребенка нормальный уровень G6PD), психотическое расстройство, наличие реакций гиперчувствительности в анамнезе
Для пациентов ≥ 16 лет
* Прогуанил экскретируется в молоке человека; экскретируется ли атоваквон в молоке человека, неизвестно. Безопасность и эффективность этих препаратов не установлена для детей с весом< 5 кг.
Г6ФДГ (G6PD) = глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа.