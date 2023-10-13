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Начальная психиатрическая оценка

Область

Элементы

Психический анамнез

Текущие диагнозы

Релевантный психиатрический анамнез (например, психотические симптомы, маниакальные эпизоды)

Предшествующее лечение, включая медикаментозное лечение, процедуры (например, электросудорожную терапию) и госпитализации

Общий анамнез

Текущие и прошлые заболевания и методы лечения

Появившиеся соматические симптомы

Недавние изменения в состоянии здоровья (например, беременность, менопауза)

Препараты, которые принимаются в настоящий момент, и любые соответствующие препараты, которые принимались в прошлом

Обследование систем органов

Социальная история

Условия проживания (в одиночестве, с семьей, в социальном учреждении или без определенного места жительства)

Анамнез отношений, в том числе качество и стабильность брака или браков, или серьезных отношений

Социальная активность (насколько больной контактирует, общается с друзьями, членами семьи)

Трудовой анамнез, включая стабильность работы и трудоспособность

Уровень образования и история обучения (например, текущий статус студента, прохождение этапов обучения [например, получение аттестата о среднем образовании, получение диплома колледжа, если начато обучение], причины трудностей в школе)

Криминальный анамнез, включая аресты и заключения под стражу

Другие социальные детерминанты здоровья (например, финансовая стабильность, доступность медицинской помощи, социальная и общественная среда)

Семейный анамнез

Известные диагнозы, включая психические расстройства

Ответная реакция на временные жизненные трудности

Развод, потеря работы, смерть друзей или членов семьи, заболевание и прочие неприятности

Анамнез жизни

Состав семьи и атмосфера в семье в детстве

Поведение по время школьного возраста

Выполнение семейных и социальных обязанностей

Сексуальная адаптация и опыт

Текущая и прошлая история злоупотребления психоактивными веществами

Текущее или предыдущее употребление или злоупотребление табаком, алкоголем и/или запрещенными и/или рекреационными наркотиками

Потенциальный вред себе или другим

Суицидальные мысли, планы и попытки

Предыдущие попытки самоубийства и использовавшиеся для этого средства

Склонность к нанесению вреда окружающим

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