Начальная психиатрическая оценка
Область
Элементы
Психический анамнез
Текущие диагнозы
Релевантный психиатрический анамнез (например, психотические симптомы, маниакальные эпизоды)
Предшествующее лечение, включая медикаментозное лечение, процедуры (например, электросудорожную терапию) и госпитализации
Общий анамнез
Текущие и прошлые заболевания и методы лечения
Появившиеся соматические симптомы
Недавние изменения в состоянии здоровья (например, беременность, менопауза)
Препараты, которые принимаются в настоящий момент, и любые соответствующие препараты, которые принимались в прошлом
Обследование систем органов
Социальная история
Условия проживания (в одиночестве, с семьей, в социальном учреждении или без определенного места жительства)
Анамнез отношений, в том числе качество и стабильность брака или браков, или серьезных отношений
Социальная активность (насколько больной контактирует, общается с друзьями, членами семьи)
Трудовой анамнез, включая стабильность работы и трудоспособность
Уровень образования и история обучения (например, текущий статус студента, прохождение этапов обучения [например, получение аттестата о среднем образовании, получение диплома колледжа, если начато обучение], причины трудностей в школе)
Криминальный анамнез, включая аресты и заключения под стражу
Другие социальные детерминанты здоровья (например, финансовая стабильность, доступность медицинской помощи, социальная и общественная среда)
Семейный анамнез
Известные диагнозы, включая психические расстройства
Ответная реакция на временные жизненные трудности
Развод, потеря работы, смерть друзей или членов семьи, заболевание и прочие неприятности
Анамнез жизни
Состав семьи и атмосфера в семье в детстве
Поведение по время школьного возраста
Выполнение семейных и социальных обязанностей
Сексуальная адаптация и опыт
Текущая и прошлая история злоупотребления психоактивными веществами
Текущее или предыдущее употребление или злоупотребление табаком, алкоголем и/или запрещенными и/или рекреационными наркотиками
Потенциальный вред себе или другим
Суицидальные мысли, планы и попытки
Предыдущие попытки самоубийства и использовавшиеся для этого средства
Склонность к нанесению вреда окружающим