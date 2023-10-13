Начало, пик, и продолжительность действия препаратов человеческого инсулина*
Препараты инсулина
Начало действия
Пик действия
Продолжительность действия
Быстродействующие
Лиспро, аспарт, глулизин†
5-15 мин
45-75 мин
3-5 часов
Вдыхаемый регулярно
< 15 мин
50 мин
2-3 часа
Короткого действия
Регулярный†
30-60 мин
2-4 часа
6-8 часов
Промежуточного действия
Изофан инсулина (НПХ)‡
Около 2 ч
4-12 ч
18-26 ч
Простой 500 ЕД
30 минут
4-8 часов
13–24 ч
Длительно действующий
Гларгин
3–4 часа
Нет пика
24 часа
Инсулин гларгин 300 ЕД
6 часов
Нет пика
24 часа
Детемир
1–2 часа
Нет пика
14-24 ч
Деглудек
1–2 часа
Нет пика
> 40 часов
Предварительно смешанный
70% инсулин-изофана (НПХ)/30% обычного инсулина
30-60 мин
Двойной (НПХ/регулярный)
10-16 ч
50% изофан-инсулина (НПХ)/50% обычного инсулина
0,5-1 час
2-12 часов
10-16 ч
50% лизпро протамина/50% лизпро
30-60 мин
Двойной (лизпро протамин/лизпро)
10-16 ч
75% лизпро протамина/25% лизпро
5-15 мин
Двойной (лизпро протамин/лизпро)
10-16 ч
70% аспарт протамина/30% аспарт
5-15 мин
Двойной (аспарт протамин/аспарт)
10-16 ч
70% деглудек/30% аспарт
15 мин
Двойной (деглудек & аспарт)
> 40 часов
* Данные по времени ориентировочные, исходят из предположения о подкожном введении, и могут изменяться в зависимости от методики проведения инъекций и факторов, влияющие на всасывание препарата.
† Инсулины лиспро и аспарт также выпускаются в исходно смешанных лекарственных формах с инсулинами промежуточного действия.
‡ Изофан инсулин также выпускается в предварительно смешанной форме (изофан инсулин/простой инсулин).