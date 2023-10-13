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Начало, пик, и продолжительность действия препаратов человеческого инсулина*

Препараты инсулина

Начало действия

Пик действия

Продолжительность действия

Быстродействующие

Лиспро, аспарт, глулизин†

5-15 мин

45-75 мин

3-5 часов

Вдыхаемый регулярно

< 15 мин

50 мин

2-3 часа

Короткого действия

Регулярный†

30-60 мин

2-4 часа

6-8 часов

Промежуточного действия

Изофан инсулина (НПХ)‡

Около 2 ч

4-12 ч

18-26 ч

Простой 500 ЕД

30 минут

4-8 часов

13–24 ч

Длительно действующий

Гларгин

3–4 часа

Нет пика

24 часа

Инсулин гларгин 300 ЕД

6 часов

Нет пика

24 часа

Детемир

1–2 часа

Нет пика

14-24 ч

Деглудек

1–2 часа

Нет пика

> 40 часов

Предварительно смешанный

70% инсулин-изофана (НПХ)/30% обычного инсулина

30-60 мин

Двойной (НПХ/регулярный)

10-16 ч

50% изофан-инсулина (НПХ)/50% обычного инсулина

0,5-1 час

2-12 часов

10-16 ч

50% лизпро протамина/50% лизпро

30-60 мин

Двойной (лизпро протамин/лизпро)

10-16 ч

75% лизпро протамина/25% лизпро

5-15 мин

Двойной (лизпро протамин/лизпро)

10-16 ч

70% аспарт протамина/30% аспарт

5-15 мин

Двойной (аспарт протамин/аспарт)

10-16 ч

70% деглудек/30% аспарт

15 мин

Двойной (деглудек & аспарт)

> 40 часов

* Данные по времени ориентировочные, исходят из предположения о подкожном введении, и могут изменяться в зависимости от методики проведения инъекций и факторов, влияющие на всасывание препарата.

Инсулины лиспро и аспарт также выпускаются в исходно смешанных лекарственных формах с инсулинами промежуточного действия.

‡ Изофан инсулин также выпускается в предварительно смешанной форме (изофан инсулин/простой инсулин).

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