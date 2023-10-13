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Нарушения обмена пролина и гидроксипролина

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

Гиперпролинемия, тип I (239 500*)

Пролин оксидаза (пролиндегидрогеназа)

Биохимический профиль: повышенное содержание пролина, гидроксипролина и глицина в плазме крови и моче

Клинические признаки: обычно доброкачественные; наследственный нефрит, нейросенсорная тугоухость

Лечение: нет необходимости

Гиперпролинемия, тип II (239510*)

Дельта1-пирролин-5-карбоксилат-дегидрогеназа

Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме пролина и пирролин-5-карбоксилата (P5C); повышенное содержание в моче P5C, дельта1-пирролин-5-карбоксилата, пролина, гидроксипролина и глицина

Клинические признаки: в детстве судороги, умственная отсталость

Во взрослом возрасте доброкачественное течение

Лечение: нет необходимости

Дефицит дельта1-пирролин-5-карбоксилат-синтетазы (138250*)

Дельта1-пирролин-5-карбоксилат-синтетаза

Биохимический профиль: низкий уровень в сыворотке пролина, цитруллина, аргинина и орнитина

Клинические признаки: Гипераммонемия, катаракта, умственной отсталости, нестабильности суставов

Лечение: избегание голодания

Гипергидроксипролинемия (237000*)

4-гидроксипролин оксидаза

Биохимический профиль: гидроксипролинемия

Клинические признаки: ассоциации заболевания не доказаны

Лечение: нет необходимости

Дефицит пролидазы (170100*)

Пролидаза

Биохимический профиль: нормальный аминокислотный профиль негидролизованной мочи, но чрезмерное содержание пролина и оксипролина в кислото-гидролизованной моче

Клинические признаки: язвы на коже, частые инфекции, дисморфизм, иммунодефицит, умственная отсталость, хроническая болезнь легких

Лечение: добавление пролина, Mn2+ и аскорбиновой кислоты, незаменимых аминокислот, переливание крови (эритроцитарной массы), применение местных мазей с пролином и глицином

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

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