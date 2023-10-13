Нарушения обмена пролина и гидроксипролина
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Гиперпролинемия, тип I (239 500*)
Пролин оксидаза (пролиндегидрогеназа)
Биохимический профиль: повышенное содержание пролина, гидроксипролина и глицина в плазме крови и моче
Клинические признаки: обычно доброкачественные; наследственный нефрит, нейросенсорная тугоухость
Лечение: нет необходимости
Гиперпролинемия, тип II (239510*)
Дельта1-пирролин-5-карбоксилат-дегидрогеназа
Биохимический профиль: повышенное содержание в плазме пролина и пирролин-5-карбоксилата (P5C); повышенное содержание в моче P5C, дельта1-пирролин-5-карбоксилата, пролина, гидроксипролина и глицина
Клинические признаки: в детстве судороги, умственная отсталость
Во взрослом возрасте доброкачественное течение
Лечение: нет необходимости
Дефицит дельта1-пирролин-5-карбоксилат-синтетазы (138250*)
Дельта1-пирролин-5-карбоксилат-синтетаза
Биохимический профиль: низкий уровень в сыворотке пролина, цитруллина, аргинина и орнитина
Клинические признаки: Гипераммонемия, катаракта, умственной отсталости, нестабильности суставов
Лечение: избегание голодания
Гипергидроксипролинемия (237000*)
4-гидроксипролин оксидаза
Биохимический профиль: гидроксипролинемия
Клинические признаки: ассоциации заболевания не доказаны
Лечение: нет необходимости
Дефицит пролидазы (170100*)
Пролидаза
Биохимический профиль: нормальный аминокислотный профиль негидролизованной мочи, но чрезмерное содержание пролина и оксипролина в кислото-гидролизованной моче
Клинические признаки: язвы на коже, частые инфекции, дисморфизм, иммунодефицит, умственная отсталость, хроническая болезнь легких
Лечение: добавление пролина, Mn2+ и аскорбиновой кислоты, незаменимых аминокислот, переливание крови (эритроцитарной массы), применение местных мазей с пролином и глицином
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.