Нарушения обмена лизина
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Гиперлизинемия (238700*)
Лизин:альфа-кетоглютарат редуктаза
Биохимический профиль: гиперлизинемия
Клинические признаки: мышечная слабость, судороги, легкая анемия, умственная отсталость, нестабильность суставов и мышц, эктопия хрусталика; иногда доброкачественные
Лечение: ограниченное потребление лизина
2-Кетоадипическая ацидемия (245130*)
2-кетоадипическая дегидрогеназа
Биохимический профиль: повышенное содержание 2-кетоадипазы, 2-аминоадипазы и 2-гидроксиадипазы в моче
Клинические особенности: доброкачественное состояние
Лечение: нет необходимости
Глутаровая ацидемия типа I (231670*)
Глутарил КоА дегидрогеназа
Биохимический профиль: повышенное содержние в моче глутаровой кислоты и 2-гидроксиглутаровой кислоты
Клинические признаки: дистония, дискинезия, дегенерации хвостатого и путамена, лобно-височная атрофия, арахноидные кисты
Лечение: агрессивное лечение интеркуррентных заболеваний, карнитин
ограничение потребления протеина, лизина и триптофана
Сахакопинурия (268700*)
Альфа-аminoadipic Полуальдегида-глутамат-редуктазы
Биохимический профиль: повышенное содержание в моче лизина, цитруллина, гистидина и сахаропина
Клинические признаки: умственная отсталость, спастическая диплегия, низкорослость, аномальная электроэнцефалография
Лечение: отсутствие четкой терапии
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.