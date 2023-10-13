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Нарушения обмена лизина

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

Гиперлизинемия (238700*)

Лизин:альфа-кетоглютарат редуктаза

Биохимический профиль: гиперлизинемия

Клинические признаки: мышечная слабость, судороги, легкая анемия, умственная отсталость, нестабильность суставов и мышц, эктопия хрусталика; иногда доброкачественные

Лечение: ограниченное потребление лизина

2-Кетоадипическая ацидемия (245130*)

2-кетоадипическая дегидрогеназа

Биохимический профиль: повышенное содержание 2-кетоадипазы, 2-аминоадипазы и 2-гидроксиадипазы в моче

Клинические особенности: доброкачественное состояние

Лечение: нет необходимости

Глутаровая ацидемия типа I (231670*)

Глутарил КоА дегидрогеназа

Биохимический профиль: повышенное содержние в моче глутаровой кислоты и 2-гидроксиглутаровой кислоты

Клинические признаки: дистония, дискинезия, дегенерации хвостатого и путамена, лобно-височная атрофия, арахноидные кисты

Лечение: агрессивное лечение интеркуррентных заболеваний, карнитин

ограничение потребления протеина, лизина и триптофана

Сахакопинурия (268700*)

Альфа-аminoadipic Полуальдегида-глутамат-редуктазы

Биохимический профиль: повышенное содержание в моче лизина, цитруллина, гистидина и сахаропина

Клинические признаки: умственная отсталость, спастическая диплегия, низкорослость, аномальная электроэнцефалография

Лечение: отсутствие четкой терапии

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

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